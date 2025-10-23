Asterix și Obelix se întorc cu o nouă aventură într-un loc în care nu au mai fost niciodată: „Am vrut o țară însorită”

Stand organizat pe 10 octombrie la Festivalul de Carte de la Frankfurt pentru promovarea noii cărți de benzi desenate „Asterix în Lusitania”, FOTO: Marc Schueler / Imago Stock and People / Profimedia Images

Succesul este deja asigurat pentru „Asterix în Lusitania”, cel de-al 41-lea album de benzi desenate dedicate aventurilor micuțului gal și prietenului său Obelix, care a fost lansat joi în 25 de țări și tradus în 19 limbi, ce îi transportă pe cititori – mici și mari – în perioada Portugaliei antice, scrie AFP.

Asterix în Lusitania va fi a doua aventură semnată de artistul francez de benzi desenate Fabcaro, al cărui volum din 2023, Asterix și irisul alb, a fost elogiat de critici și a adus, totodată, încasări considerabile în librării. Ea marchează totodată a șaptea apariție a desenatorului Didier Conrad în seria clasică.

Povestea va conține o trimitere la albumul din 1971, În domeniul zeilor, publicat în perioada de glorie a benzilor desenate cu tematică antică, sub dubla supraveghere a regretatului scriitor René Goscinny și a desenatorului Albert Uderzo.

În noua aventură, personajul portughez care revine în prim-plan îi va cere ajutorul lui Asterix și neînfricatului său tovarăș Obelix pentru a-i alunga pe romanii care asediază colțul lor de peninsulă iberică.

„Am vrut o țară însorită, în care Asterix nu a mai fost niciodată”, a declarat Fabcaro.

Când are loc povestea noii cărți de benzi desenate „Asterix”

În momentul în care este plasată acțiunea noii benzi desenate, cu 44 de ani înaintea nașterii lui Iisus Hristos, Roma, condusă de geniul militar al lui Iulius Cezar, cucerise deja o mare parte a lumii vechi, inclusiv întreaga Franță, cu excepția satului natal al lui Asterix, care continua să reziste.

Pentru romani, cucerirea vechii Lusitania (actualul teritoriu al Portugaliei) reprezenta o cale de a accesa bogatele zăcăminte de minerale ale ținutului, precum aurul și staniul, potrivit antropologului Manuel Neves, citat de editura Editions Albert René.

Albumul va atrage, cel mai probabil, atenția numeroasei comunități portugheze din Franța.

„Când i-am spus editorului meu (că acțiunea se va desfășura în Portugalia), el a zis: «Ah, asta o să-i bucure, pentru că de multă vreme cer un astfel de album»”, a povestit scriitorul Fabcaro.

De la prima apariție a lui Asterix în 1959, benzile desenate ce îi relatează aventurile s-au vândut în aproximativ 400 de milioane de exemplare.

Noua carte poate fi comandată online în limba franceză de pe site-ul oficial al seriei sau în engleză de pe Amazon.