Astra Film Festival începe la Sibiu. Nouă zile de filme documentare și discuții despre viață reală

Între 17 și 25 octombrie, Sibiul devine din nou locul în care lumea, privită de aproape, se vede altfel. Astra Film Festival 2026 propune filme documentare, conversații cu cineaști și invitați, dezbateri și întâlniri cu public de toate vârstele, precum și o secțiune specială dedicată studenților.

În total, ediția din acest an propune peste 200 de evenimente cinematografice, desfășurate între 17 și 25 octombrie. Recomandarea organizatorilor: răsfoiți programul, alegeți și un film despre o lume pe care nu o cunoașteți încă și lăsați loc, între proiecții, pentru conversațiile care pot începe de la el. Programul complet este online, iar spectatorii își pot construi propriul traseu prin festival. Programul complet AFF2026: https://astrafilm.ro/festival/program.

Gala de deschidere: inteligența artificială și Elon Musk

Gala de deschidere va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 18:00, la Sala Thalia, și va fi prezentată de jurnalista Oana Zamfir. Programul continuă cu DocTalk-ul „Inteligența Artificială – pericol iminent sau schemă de marketing apocaliptică?”, moderat de jurnalistul Florin Negruțiu, la care vor participa Ștefan Baghiu și Bogdan Lungu. De la ora 19:30, publicul va putea urmări documentarul „Elon Musk dezvăluit” (r. Andreas Pichler, Germania, 2025, 90 min.), care deschide o discuție despre putere, tehnologie și influența unuia dintre cei mai vizibili antreprenori ai lumii. Detalii și bilete. https://astrafilm.ro/festival/event/event-57288

DocTalks: filmul se vede, ideile se discută

La Astra Film, experiența cinematografică nu se încheie odată cu genericul. DocTalks aduce laolaltă regizori, jurnaliști, invitați speciali și publicul, pentru conversații care duc temele filmelor mai departe. Printre subiectele ediției se numără trauma transgenerațională, abandonul școlar în perspectiva falimentului statal și relația noastră cu inteligența artificială. Sunt întâlniri pentru cei care vor nu doar să vadă o poveste, ci și să o întoarcă pe toate fețele, împreună cu ceilalți. Toate detaliile, aici: https://astrafilm.ro/festival/program/doctalks.

Competiții: filme de descoperit, perspective de comparat

Patru secțiuni competiționale aduc în fața publicului filme semnate atât de cineaști consacrați, cât și de autori aflați la început de drum: Competiția România, Competiția Europa Centrală și de Est, Voci emergente ale documentarului și DocSchool. Multe dintre titluri sunt prezentate în premieră la Sibiu. Selecția oferă ocazia de a descoperi povești și forme cinematografice diferite, de la realități apropiate până la experiențe care schimbă perspectiva asupra lumii. Detalii și bilete la filmele aflate în competiție, aici: https://astrafilm.ro/festival/program/competition.

Teme care ating prezentul

Pentru publicul interesat mai degrabă de anumite subiecte, organizatorii au gândit mai multe secțiuni tematice, care propun diferite căi de explorare a lumii de azi: de la instituții care ajung să lucreze împotriva cetățenilor și locuri care ne formează identitatea, la traume transmise între generații, relația dintre tați și fii, inteligența artificială, experiența războiului și felul în care oamenii încearcă să schimbe lucrurile prin implicare civică. În locul unui singur fir de lectură, spectatorii pot alege teme care îi preocupă sau pot ieși deliberat din zona familiară. Toate detaliile despre secțiunile tematice AFF2026: https://astrafilm.ro/festival/program/thematic.

DocStudentHub: laborator internațional de cinema documentar

A treia ediție DocStudentHub reunește la Sibiu zeci de studenți la film din România și din alte șase țări, într-un program de analiză, dialog și formare dedicat documentarului. Vizionările din competiția DocSchool sunt completate de discuții și ateliere susținute de profesioniști precum regizorul Liviu Țipuriță și mentorul de film documentar Tue Steen Müller. Programul creează o întâlnire rară între perspectiva studenților, experiența autorilor și reacțiile publicului. Informații suplimentare: https://astrafilm.ro/festival/special/doc-student-hub.

Astra Film Junior: documentare pentru noile generații

Ajuns la a 18-a ediție, Astra Film Junior le propune copiilor și adolescenților filme alese pentru trei categorii de vârstă (6+, 11+ și 15+) și îi invită să descopere cât de captivantă poate fi lumea reală. Programul include și concursul de bandă desenată „Șase casete, o poveste!”, prin care elevii transformă experiența filmelor într-o poveste proprie. Profesorii pot consulta programul, condițiile de acces și informațiile pentru rezervările de grup pe site: https://astrafilm.ro/junior.

Astra Pass 10: zece intrări pentru un întreg festival de explorat

Pentru cei care vor să vadă mai multe filme și să participe la conversații, Astra Pass 10 oferă zece intrări la proiecții și DocTalks. Abonamentul nu este nominal și poate fi împărțit cu prietenii sau familia; fiecare participare trebuie rezervată în avans. Prețul standard este de 200 de lei, iar biletele individuale la filme și DocTalks costă 25 de lei, cu bilete reduse de 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Detalii: https://astrafilm.ro/festival/tickets.

Despre Astra Film Festival

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune din Europa. Festivalul este inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru European Film Awards. Astra Film Festival este un proiect cultural strategic al Ministerului Culturii, organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film. Festivalul se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu.

Articol susținut de Astra Film Festival