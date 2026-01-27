Astronauții misiunii Artemis 2 ce se va îndrepta către Lună au intrat în carantina obligatorie de dinaintea lansării

Cei patru astronauți ai echipajului misiunii „Artemis 2”, care are drept obiectiv survolul Lunii, au intrat în carantină înaintea lansării anunțate pentru prima parte a lunii februarie, scrie marți site-ul Space.com, citat de Agerpres.

„Această perioadă, cunoscută drept programul de stabilizare a sănătății, începe de obicei cu 14 zile înainte de lansare”, conform unui comunicat al NASA emis vineri. „Intrarea în carantină menține flexibilitatea, echipa lucrând pentru oportunități potențiale cu privire la fereastra de lansare din februarie”, se mai arată în comunicat.

Misiunea Artemis 2 urmează să dureze 10 zile și va purta un echipaj format din 4 astronauți în jurul Lunii. Comandantul misiunii este astronautul NASA Reid Williams, iar din echipaj mai fac parte pilotul Victor Glover (NASA), Christina Koch (NASA) și Jeremy Hansen (Agenția Spațială Canadiană).

We are just weeks away from Artemis II, where we will send astronauts around the Moon—farther than any crew has traveled before.



The mission’s press kit is now available! Check it out: https://t.co/R3JaaG8lQU pic.twitter.com/uTdWqYzvJy — NASA (@NASA) January 16, 2026

Înainte de lansarea rachetei Space Launch System (SLS) și a capsulei Orion, NASA trebuie să desfășoare o serie de teste cheie în vederea cărora racheta și capsula au fost instalate pe Platforma de Lansare 39B de la Centrul Spațial Kennedy (KSC) pe 17 ianuarie.

The Artemis II astronauts entered quarantine at the end of last week so they don’t pick up any illness that could delay their mission.



The official launch date will be confirmed after our wet dress rehearsal at the end of the month. https://t.co/6v3kwFYoSS pic.twitter.com/9m7uxQZin3 — NASA Artemis (@NASAArtemis) January 26, 2026

Prima misiune cu echipaj uman până la Lună de la faimosul program Apollo

Viitoarea misiune Artemis II este cea de-a doua misiune din cadrul programului lunar Artemis al NASA, în valoare de mai multe miliarde de dolari, după un zbor fără echipaj în 2022, dar va fi prima care va transporta astronauți, care vor zbura în jurul Lunii într-o călătorie de 10 zile, ce îi va duce în cel mai îndepărtat loc în care s-au aventurat vreodată oamenii în spațiu.

Acesta va fi primul zbor cu echipaj uman până la Lună de la misiunea Apollo 17, din 1972.

NASA a anunțat că există cinci potențiale date de lansare în perioadele 6 – 8 februarie și 10 – 11 februarie. Alte două ferestre de lansare se deschid dacă misiunea Artemis nu va primi undă verde în luna februarie – una în intervalul 6 – 9 martie și respectiv pe 11 martie, iar cea de-a doua în aprilie în datele de 1 aprilie, între 3-6 aprilie și respectiv pe 30 aprilie.

Ce mai prevede carantina în care au intrat astronauții misiunii Artemis

Dacă totul merge bine cu carantina din Houston, astronauții misiunii Artemis 2 vor zbura la locul de lansare – Centrul Spațial Kennedy (KSC) al NASA din Florida – cu aproximativ șase zile înainte de debutul misiunii. Acolo, vor locui și vor lucra în centrul Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building.

„În timpul carantinei, echipajul poate continua contactul regulat cu prietenii, familia și colegii care pot respecta regulile de carantină și vor evita locurile publice, vor purta măști și vor menține distanța față de alte persoane cu care intră în contact în timp ce își continuă activitățile de antrenament final”, au scris oficialii NASA în comunicatul de vineri. „Aceste activități de antrenament vor continua în zilele următoare cu simulări de misiune și controale medicale”, a mai notat acesta.

NASA se pregătește în prezent pentru un test esențial de alimentare cu combustibil al rachetei SLS, pe 2 februarie.

Nu există nicio garanție că acest test, o repetiție generală înainte de lansare, va fi trecut cu succes. De exemplu, repetițiile generale ale misiunii Artemis 1 au dus la identificarea unor scurgeri de hidrogen lichid propulsor, ceea ce a dus la întârzierea lansării. Artemis 1 a fost lansată în cele din urmă în noiembrie 2022, trimițând cu succes o capsulă Orion fără echipaj pe orbita selenară și înapoi pe Pământ.