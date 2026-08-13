Astronautul care a suferit o urgență medicală misterioasă în spațiu pleacă de la NASA

Astronautul american Michael Fincke se retrage din funcția pe care o deținea în cadrul NASA. Vestea vine la câteva luni după ce a suferit o urgență medicală misterioasă la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), incident care a dus la încheierea prematură a misiunii sale și a celor trei colegi de echipaj, relatează CNN.

NASA a anunțat într-un comunicat de presă că ultima zi a lui Fincke în cadrul agenției spațiale a fost miercuri. Deși pleacă de la NASA, Fincke a declarat că rămâne „profund dedicat activității de explorare”.

„Sunt profund recunoscător colegilor mei de echipaj, echipelor de la sol, partenerilor noștri internaționali și familiilor care fac posibilă această activitate”, a declarat într-un comunicat Fincke, în vârstă de 59 de ani. El a intrat în corpul de astronauți al NASA în 1996.

„Sunt nerăbdător să duc mai departe aceste lecții și să contribui la pregătirea următoarei generații de ingineri, exploratori și lideri. Împreună, vom readuce omenirea pe Lună, vom călători spre Marte, vom porni către planetele și lunile aflate dincolo de Pământ și, într-o bună zi, vom ajunge la stele – toate acestea având grijă de Pământ, cea mai frumoasă planetă din sistemul nostru solar”, a mai afirmat acesta.

Nici Fincke, nici NASA nu au oferit detalii despre ceea ce intenționează să facă în continuare.

Astronautul și-a pierdut capacitatea de a vorbi la bordul ISS

Marea majoritate a zilelor petrecute de Fincke în spațiu au fost la bordul ISS, stația spațială cu dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal american. Ultima sa misiune la avanpostul orbital a atras atenția la nivel mondial atunci când Fincke a fost copleșit de o problemă medicală misterioasă, pierzându-și capacitatea de a vorbi timp de aproximativ 20 de minute.

Incidentul a determinat o reacție imediată din partea NASA. Fincke și colegii săi din misiunea SpaceX „Crew-11” – astronauta NASA Zena Cardman, Kimiya Yui de la Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială și cosmonautul Oleg Platonov de la agenția spațială rusă Roscosmos – s-au întors acasă de la ISS la jumătatea lunii ianuarie, cu câteva săptămâni mai devreme decât era prevăzut.

Statia Spatiala Internationala, Foto: NASA, Roscosmos / Sciencephoto / Profimedia Images

Plecarea bruscă a grupului a marcat pentru prima dată în istorie când NASA a fost nevoită să scurteze o misiune de rotație a echipajului ISS din motive medicale. La acel moment, agenția spațială nu a dezvăluit care dintre astronauți avea problema medicală și nici natura acesteia, ceea ce a alimentat numeroase speculații.

De regulă, NASA nu face publice detaliile privind urgențele medicale și nu dezvăluie numele astronautului implicat, pentru a-i proteja viața privată. Fincke însă s-a identificat ca fiind persoana afectată la câteva săptămâni după incident.

Cauza urgenței medicale nu a fost identificată încă

Într-un interviu acordat Associated Press, Fincke a declarat că incidentul pe care l-a suferit rămâne un mister pe care NASA și cercetătorii din domeniul medical încearcă să îl elucideze.

El a explicat că pierderea capacității de a vorbi nu s-a simțit ca o senzație de sufocare, dar că restul membrilor echipajului „au văzut cu siguranță că eram în dificultate” și au reacționat rapid.

„În doar câteva secunde, toată lumea era mobilizată”, a relatat astronautul veteran.

NASA a declarat în timpul călătoriei echipajului spre casă că astronautul afectat se afla în stare stabilă. Fincke a precizat de asemenea, într-o declarație din februarie că agenția a stabilit că echipajul ar trebui să se întoarcă pe Pământ pentru a beneficia de „investigații imagistice medicale avansate, care nu sunt disponibile la bordul stației spațiale”.

Astronaută la bordul Stației Spațiale Internaționale, FOTO: ABACA / Abaca Press / Profimedia

NASA a intrat în stare de urgență

ISS dispune de echipamente medicale, însă nu are toate instrumentele disponibile în mod obișnuit într-o cameră de urgență.

Problema medicală neașteptată a declanșat o succesiune rapidă de evenimente, NASA anulând o ieșire în spațiu planificată, programând rapid întoarcerea grupului pe Pământ și apoi încercând să grăbească lansarea următoarei misiuni de rotație a echipajului către avanpostul orbital.

Plecarea lui Fincke și a colegilor săi din „Crew-11” a lăsat temporar stația cu doar trei astronauți la bord.

Un grup de patru astronauți, denumit „Crew-12”, a ajuns la stația spațială pe 14 februarie, readucând numărul membrilor echipajului la șapte persoane – numărul pe care NASA îl consideră de obicei necesar pentru ca experimentele științifice și celelalte activități să se desfășoare în condiții normale.