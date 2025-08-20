Astronomii au descoperit o nouă lună a planetei Uranus, pe care nici nava „Voyager 2” nu a găsit-o

Uranus este planeta cu cele mai multe luni din sistemul solar, iar telescopul spațial James Webb a descoperit una necunoscută anterior, cu un diametru de doar 10 kilometri, ceea ce ridică numărul sateliților săi la 29, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

Noua lună a fost denumită preliminar S/2025 U1. Numele său oficial trebuie să fie aprobat de Uniunea Astronomică Internațională (IAU), principala autoritate în atribuirea de denumiri oficiale obiectelor astronomice.

„Este o lună mică, dar o descoperire semnificativă, ceva ce nici măcar nava spațială Voyager 2 a NASA nu a văzut în timpul zborului său de acum aproape 40 de ani”, a subliniat Maryame El Moutamid de la Southwest Research Institute din Statele Unite.

O lună cu un diametru de doar 10 kilometri

Se estimează că această lună are doar 10 kilometri în diametru, motiv pentru care ar fi trecut neobservată de Voyager 2 și alte telescoape, a informat agenția spațială americană NASA.

Nicio altă planetă din sistemul solar nu are atât de multe luni mici ca Uranus, iar interacțiunile lor complexe cu inelele „sugerează o istorie haotică care estompează granița dintre un sistem de inele și un sistem de luni”, afirmă Matthew Tiscareno de la Seti Institute.

Luna recent descoperită se află la 56.000 de kilometri de centrul lui Uranus, iar orbita sa aproape circulară „sugerează că s-ar fi putut forma în apropierea locației sale actuale”, potrivit astronomilor.

Este a paisprezecea și cea mai mică din sistemul complex de luni interne, care orbitează lunile mai mari, cu nume precum Miranda, Ariel, Umbriel, Titania și Oberon, inspirate de personaje create de William Shakespeare și Alexander Pope.

Această descoperire subliniază, după cum a afirmat El Moutamid, modul în care astronomia modernă „continuă să se bazeze pe moștenirea unor misiuni precum Voyager 2, care a survolat Uranus la 24 ianuarie 1986 și a oferit umanității prima sa imagine de aproape cu această lume misterioasă”.

Acum, aproape patru decenii mai târziu, Webb oferă „o nouă perspectivă asupra sistemului solar exterior” și extinde „și mai mult această frontieră”, mai spun oamenii de știință..