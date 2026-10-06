Astronomii au descoperit o „planetă phoenix” într-un sistem marcat de un cataclism cosmic

În mitologia antică, pasărea phoenix era o creatură miraculoasă cu un ciclu repetitiv de viață și moarte, pierind în flăcări doar pentru a renaște din propria cenușă. Astronomii au descoperit acum o lume care poate fi numită pe bună dreptate o planetă phoenix, transmite Reuters.

Cercetătorii au declarat că această exoplanetă, așa cum sunt numite planetele din afara sistemului nostru solar, pare să se fi născut din materialul expulzat în spațiu în timpul agoniei unei stele puțin mai mari decât Soarele. Exoplaneta orbitează acum în jurul rămășiței stelare extrem de compacte care a rămas în urmă, obiect cunoscut sub denumirea de pitică albă.

Exoplaneta clasificată drept o planetă de a doua generație, ceea ce înseamnă că nu s-a format din discul rotitor de materie care înconjoară o stea nou-născută, așa cum s-au format Pământul și celelalte planete din sistemul solar, ci mai degrabă din resturile unei stele condamnate la moarte.

„Acesta este primul exemplu de planetă care se formează în jurul unei pitice albe”, a declarat Jamie Williams, doctorand în astrofizică la Universitatea din Warwick, autorul principal al studiului publicat în această săptămână în revista Nature Astronomy.

O exoplanetă extremă

Piticǎ albă se află la aproximativ 250 de ani-lumină de Pământ, în apropierea constelației Cetus (Balena). Un an-lumină este distanța pe care o parcurge lumina într-un an, respectiv 9,5 trilioane de kilometri.

Planeta este un gigant gazos, probabil puțin mai masiv decât Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Ea orbitează în jurul piticei albe la fiecare 4,4 zile, la o distanță de numai 4% din distanța dintre Pământ și Soare.

Planeta este atât de aproape de stea încât radiația ultravioletă extrem de intensă a piticei albe, incandescent de fierbinte, provoacă evaporarea atmosferei exterioare a planetei, o parte din aceasta căzând apoi pe pitica albă.

Compoziția chimică a planetei indică originea sa de a doua generație. Ea este bogată în niobiu, cupru și zinc, tipul de elemente pe care anumite stele aflate pe moarte le expulzează atunci când se extind în exterior în ultimele etape ale existenței lor, ceea ce indică faptul că planeta s-a format dintr-un disc alcătuit din acest material expulzat, care înconjura rămășița stelară.

Peste 95% din planetele galaxiei noastre vor deveni pitice albe

„În mituri, o pasăre phoenix renaște din propria cenușă. În cazul acestei planete, ea renaște din cenușa stelei-gazdă aflate pe moarte și, prin urmare, sistemul planetar renaște. O planetă de a doua generație este definită ca una care se naște după moartea stelei-gazdă – în acest caz, după ce aceasta a devenit o pitică albă”, a spus Williams.

Cercetătorii au folosit date de la telescoapele spațiale Hubble, TESS și FUSE și speră să utilizeze Telescopul Spațial James Webb pentru a-și confirma concluziile.

Un număr mic de posibile planete de a doua generație au fost identificate anterior orbitând în jurul pulsarilor, un tip rar de stea neutronică.

„Piticile albe sunt mult mai comune decât pulsarii, iar peste 95% dintre stelele din Calea Lactee vor evolua pentru a deveni pitice albe. Prin urmare, ar trebui să existe mult mai multe planete de a doua generație în jurul piticelor albe decât în jurul pulsarilor”, a spus Williams.

Deși planeta recent descoperită ar fi, evident, neospitalieră pentru viață, un alt fel de planetă de a doua generație ar putea fi, teoretic, locuibilă.

„Dacă un gigant gazos s-a format în jurul unei pitice albe, atunci s-ar putea forma și o planetă stâncoasă. Piticele albe se răcesc în mod previzibil de-a lungul timpului, iar pe măsură ce devin mai reci, procesul lor de răcire încetinește”, a explicat Williams.

„Prin urmare, dacă o planetă stâncoasă de a doua generație s-ar forma suficient de aproape de pitica albă, ea ar putea rămâne în zona locuibilă timp de miliarde de ani”, a conchis cercetătorul.