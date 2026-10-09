Astronomii au detectat un semnal radio misterios care a călătorit 10.000.000.000 de ani până la Pământ

Un impuls intens de unde radio are o vechime de peste 10 miliarde de ani și a parcurs „aproximativ 80% din istoria cosmică”, au descoperit astronomii, relatează The Guardian.

Cu mult timp în urmă, într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, o explozie misterioasă de energie a fost eliberată în univers.

Astronomii au detectat acum, cu radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud, semnalele acelei explozii.

Explozia de unde radio a călătorit mai mult de 10 miliarde de ani înainte de a ajunge pe Pământ, iar astronomii o consideră cea mai îndepărtată explozie radio rapidă (FRB) înregistrată vreodată.

FRB-urile sunt rafale intense de unde radio care pot emite, în câteva milisecunde, la fel de multă energie cât emite Soarele în luni sau ani. Aceste impulsuri misterioase au fost descoperite pentru prima dată în 2007 și i-au pus pe oamenii de știință în fața unei enigme încă de atunci, unii dintre ei speculând că ar putea avea o origine extraterestră.

Într-un nou studiu publicat în revista „Science”, cercetătorii au detectat un FRB care a luat naștere când universul avea doar aproximativ 3 miliarde de ani, ceea ce înseamnă că acesta a străbătut „aproximativ 80% din istoria cosmică”.

Se consideră că această explozie, denumită FRB 20240304B, este cea mai îndepărtată detectată până în prezent, depășind cu mai mult de două ori recordul anterior de distanță.

Unul dintre cercetătorii principali ai studiului, dr. Themiya Nanayakkara de la Universitatea din Sydney, a declarat că, în momentul în care a avut loc explozia, „Pământul nu exista, Soarele nu exista”.

Datele furnizate de telescopului spațial James Webb (JWST) al NASA au indicat că explozia a provenit dintr-o „galaxie tânără, foarte mică, care formează stele într-un ritm foarte rapid, fără prea multe metale în jurul ei”.

Există mai multe teorii cu privire la sursa FRB-urilor, inclusiv cea conform căreia acestea provin de la magnetare, stele neutronice cu un câmp magnetic foarte puternic.

„Oricare ar fi mecanismul care provoacă această explozie radio, acesta trebuie să țină cont de faptul că poate fi produsă în… galaxii foarte tinere, cu o cantitate foarte redusă de metale”, a spus Nanayakkara.