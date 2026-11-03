Replica lui Dominic Fritz, după atacul liderei AfD la românii din Germania despre care a spus că „jefuiesc sistemul social”

Dominic Fritz, liderul USR, îi amintește liderei partidului german AfD, Alice Weidel, că sute de mii de români muncesc în Germania asigurând servicii pentru germanii de rând și îi solicită acesteia să-și ceară scuze pentru afirmația că „din ce în ce mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social”. Totodată, Fritz are un mesaj și pentru cei de la AUR, cărora le cere să examineze cine sunt prietenii lor din Germania și pe cine „pupă în fund”.

„Alocații pentru copii, sprijin pentru venitul minim, îngrijire medicală. Din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Doar în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, la 3.000.000 de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare în domeniul migrației”, a scris Alice Weidel, într-o postare pe X din 28 octombrie.

Kindergeld, Grundsicherung, medizinische Versorgung: Immer mehr Migranten aus Rumänien plündern unser Sozialsystem. Allein in Magdeburg haben sich die Ausgaben auf 3 Millionen Euro im Jahr verzwanzigfacht. Nur mit der AfD gibt es eine Migrationswende! https://t.co/xsCdjYaxJq — Alice Weidel (@Alice_Weidel) October 28, 2026

Mesajul era alăturat unui link la un documentar privind cheltuielile sociale din Magdeburg, cu referire directă la cele pentru imigranții din România.

Într-un mesaj în limba germană postat, marți, pe rețelele sociale, Dominic Fritz, îi solicită lui Weidel să-și ceară scuze pentru că a jignit „fără nicio jenă” pe români.

„Eu sunt german, am emigrat în România acum 7 ani, deci sunt, ca să zic aşa, un român cu background de migrant, iar oamenii din Timişoara m-au ales de două ori primarul lor. Acum sunt, la fel ca dumneavoastră, preşedintele unui mare partid de opoziţie, deci ştiu câte ceva despre Germania, despre România şi despre cum se face politică ca lumea”, a spus Dominic Fritz.

„Mii de medici români trag din greu în clinicile germane”

El susține că sute de mii de români care muncesc în Germania contribuie, prin taxele plătite, la sistemul german de asigurări sociale.

„Mii de medici români trag din greu în clinicile germane, şi cine credeţi că le-a plătit pregătirea? Exact, contribuabilul român. Iar când alegătorii dumneavoastră, doamnă Weidel, vor avea nevoie de îngrijire, şansele sunt destul de mari ca de ei să aibă grijă o femeie din România. Iar copiii acestei femei rămân de cele mai multe ori în România, la bunici, care fac muncă de îngrijire neplătită, pentru ca îngrijitoarea părinţilor dumneavoastră să fie disponibilă 24 de ore din 24. Cine pe cine exploatează aici, dragă doamnă Weidel?”, întreabă liderul USR.

În ce privește cazul din Magdeburg, Fritz precizează că majorarea cuantumului beneficiilor sociale plătite românilor a avut loc pentru că și numărul acestora din oraș s-a majorat tot de 20 de ori, însă marea majoritate muncesc.

„Există abuzuri? Bineînţeles, aşa cum există abuzuri în toate sistemele sociale, şi putem discuta oricând despre portiţele din lege care trebuie închise. Dar ce vreţi dumneavoastră, dragă doamnă Weidel de la AfD, este să profitaţi de avantajele pe care libera circulaţie din UE le aduce Germaniei, fără să plătiţi un preţ de solidaritate pentru asta. Şi asta, dragă doamnă Weidel, e definiţia parazitismului”, adaugă el.

„Noi, pe care ne acuzați de jaf, vă apărăm fundul”

Dominic Fritz o acuză pe Alice Weidel de lipsă de decență și o invită să-și ceară scuze.

„Orice român care trage ture de 10 ore într-un abator german, ca dumneavoastră să puteţi mânca duminica un şniţel ieftin, are mai multă decenţă decât dumneavoastră. Şi dacă tot am ajuns aici: acum două săptămâni aţi repetat narativul fals al lui Putin, că în România ar exista rachete cu capacitate nucleară la graniţă, îndreptate spre Rusia. Adevărul e că aici se află un scut defensiv, cu care România apără flancul estic al NATO. Şi astfel noi, pe care ne acuzaţi de jaf, vă apărăm aici şi fundul. Cu plăcere! Azi e o zi bună să vă cereţi scuze, doamnă Weidel”, a conchis Dominic Fritz.

În încheierea clipului postat, Fritz s-a adresat și celor de la AUR cărora le impută că nu au reacționat la afirmațiile liderei AfD.

„Ăştia sunt prietenii voştri patrioţi din Germania, pe care îi admiraţi şi pupaţi în fund. Ei jignesc românii din diaspora, voi tăceţi din gură. Eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România şi Europa e pe bune”, a spus Fritz.