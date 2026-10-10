Atac armat în Pennsylvania. Opt oameni au fost uciși, doi fiind copii

Un individ a ucis opt persoane, dintre care doi copii, în interiorul şi în jurul unei case din oraşul Erie, situat în nordul statului american Pennsylvania, a relatat postul local Erie News Now, care precizează că suspectul s-ar fi sinucis, informează France Presse, preluată de Agerpres.

Poliţia a fost apelată vineri în jurul orei 17:00, după ce mai mulţi martori au văzut un bărbat având o armă de mici dimensiuni în afara casei respective, înainte de a intra. Două femei au fost găsite decedate pe stradă, în apropierea casei, a indicat Erie News Now.

După sosirea poliţiştilor, suspectul s-a baricadat în interiorul casei şi au fost auzite focuri de armă în timp ce agenţii de poliţie îl somau pe bărbat să se predea.

BREAKING: A mass shooting in Erie, Pennsylvania has left multiple people dead, including two children. A local affiliate reports nine dead, but that number has not been independently confirmed. Witnesses say the suspect was seen firing a gun before going into a house Friday night. A SWAT team arrived and tried to get him to surrender, but more shots were heard from inside. Police say the suspect is dead from an apparent self-inflicted gunshot wound and there is no ongoing threat to the public. Officers called it one of the most heartbreaking scenes they have ever encountered. The victims haven’t been identified, and there is no known motive yet. Pray for the families, the children, and the officers who walked into that house. — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 10, 2026

În interiorul casei, au fost găsite corpurile mai multor victime, inclusiv al suspectului, care s-ar fi sinucis.

Contactată de AFP, poliţia din Erie nu a dorit să facă deocamdată vreun comentariu.

Într-un comunicat difuzat vineri seară, primăria din Erie a calificat evenimentul drept „o tragedie teribilă”.