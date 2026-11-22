Poliţia a dejucat presupusul plan al unui adolescent de 14 ani de a ataca o şcoală şi de a împuşca elevi despre care acesta a afirmat că l-au hărţuit în repetate rânduri, într-un caz pe care autorităţile îl consideră fără precedent în Grecia, relatează ekathimerini.com, citat de News.ro.

Serviciul Antiterorist a deschis o anchetă după ce a primit informaţii de la o agenţie străină cu privire la un utilizator al platformei Telegram care ameninţa că va comite un atac armat în masă.

Poliţia a identificat contul ca aparţinând adolescentului, care ar fi căutat informaţii despre atacuri armate în şcoli, ar fi încercat să cumpere arme de foc şi echipament militar şi ar fi luat în considerare posibilitatea de a filma atacul şi de a publica înregistrarea pe internet.

De asemenea, el a cumpărat un cuţit cu lungimea de 35 de centimetri.

Băiatul le-a declarat poliţiştilor că voia să pedepsească un grup de 10 până la 15 minori care l-ar fi insultat şi agresat fizic în repetate rânduri.

Autorităţile au precizat că nu există dovezi privind o radicalizare ideologică sau un motiv terorist, descriind cazul drept o escaladare către violenţă îndreptată împotriva unor persoane anume, motivată de dorinţa de răzbunare.