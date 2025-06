Atac armat într-o școală din Graz, Austria / Cel puțin cinci morți și mai mulți răniți, conform presei locale / Unități speciale Cobra la fața locului

Printre victimele atacului de marți se numără elevi și profesori, relatează Reuters și radiodifuzorul public austriac ORF.

Cel puțin cinci persoane au fost ucise într-un atac care a avut loc într-o școală din orașul austriac Graz, au anunțat marți mai multe publicații din această țară, inclusiv tabloidul Kronen Zeitung, citate de Reuters.

Citând poliția locală, radiodifuzorul public ORF a relatat că mai multe persoane au fost grav rănite, printre care elevi și profesori.

Este posibil ca suspectul, despre care se crede că este un elev al școlii, să se fi sinucis. Informațiile nu au fost confirmate oficial deocamdată.

++ Amoklauf in Graz ++ Bereits 5 Tote ++ Großaufgebot der Polizei



Mindestens 5 Tote in der BORG in der Deierschützengasse in Graz. Die Polizei verlegt ein Großaufgebot an Einsatzkräften an den Tatort, der Einsatz ist in vollem Gange.



