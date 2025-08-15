Atac armat la o moschee din Suedia. Cel puțin două persoane au fost rănite

Mai multe focuri de armă au fost raportate vinei după-amiază, lângă o moschee din orașul Orebro, la vest de Stockholm, relatează Reuters și televiziunea publică suedeză SVT News.

Alerta la poliție a fost dată la ora locală 13.45. Împușcăturile au avut loc în timpul rugăciunilor la moscheea din Boglundsängen, iar cel puțin două persoane au fost rănite, a anunțat poliția din Suedia. Nu este clar în ce stare se află.

La fața locului se află numeroase unități de salvare și poliție.

Zona a fost izolată, iar publicul a fost îndemnat să evite deplasarea în zona atacului.

În luna februarie, tot în orașul Orebro, zece oameni au fost împușcați mortal într-o școală, în ceea ce a fost descris drept cel mai grav atac armat în masă din istoria Suediei.