Atac armat la o școală din Franța: un director și o profesoară, împușcați de un elev cu o armă de vânătoare, pe fondul protestelor din țară

Principalul suspect este un adolescent de 14 ani, care a fost dezarmat și apoi reținut. Elevul a intrat în școală cu pușca ascunsă într-o husă de chitară.

Directorul școlii gimnaziale Joseph-Lakanal din Aubagne și o profesoară au fost răniți luni de focurile trase cu o pușcă de vânătoare în incinta școlii. Incidentul a avut loc pe fondul manifestațiilor elevilor, dar, au spus autoritățile, nu a avut legătură cu protestele.

Conform informațiilor furnizate de BFMTV, directorul școlii, în vârstă de 57 de ani, a fost rănit de un glonț tras cu o pușcă de vânătoare în zona șoldului drept, în timp ce profesoara, în vârstă de 37 de ani, a fost rănită de un glonț care a ricoșat în zona coapsei.

Cei doi au fost preluați de echipele de intervenție la spitalul La Timone din Marsilia și la spitalul din Aubagne. Starea lor nu este gravă.



Aubagne este situat în sudul Franței, în departamentul Bouches-du-Rhône, lângă Marseille.

Dezarmat de un consilier școlar

Potrivit unei surse din cadrul poliției, în școală s-au auzit cel puțin patru focuri de armă. „Niciun elev nu a fost rănit”, a spus primarul localității, Jean-Pierre Squillari.

Principalul suspect este un adolescent de 14 ani, elev la colegiul Joseph-Lakana. Elevul a intrat în școală cu pușca ascunsă într-o husă de chitară.

„Este un copil care învață la acea școală. A intrat cu o pușcă – ancheta va stabili cum anume – și a tras de două ori într-un coridor în direcția directorului și a unei profesoare”, a spus Squillari.

Potrivit primarului, „consilierul pedagogic l-a interceptat și l-a dezarmat”. „L-a scos din locul unde s-a petrecut incidentul pentru a-l preda forțelor de ordine”, a adăugat edilul.

Motivele suspectului nu sunt, deocamdată, cunoscute. El a fost reținut, iar procurorii au deschis o anchetă pentru „tentativă de asasinat”, potrivit BFMTV.

Fără legătură imediată cu mișcarea liceenilor, spun unele surse

O sursă apropiată anchetei, precum și prefectura departamentului Bouches-du-Rhône, au declarat pentru BFMTV că aceste focuri de armă nu au „nicio legătură” cu mișcarea elevilor.

Școala gimnazială Joseph-Lakanal, unde a avut loc incidentul, nu a fost afectată de nicio blocadă.

Potrivit oficialilor, ministrul de Interne Laurent Nuñez, ministrul Educației Naționale Édouard Geffray, precum și ministra delegată pentru Învățământul și Formarea Profesională și pentru Ucenicie, Sabrina Roubache, se vor deplasa la fața locului luni după-amiază.

Édouard Geffray a denunțat un „act inadmisibil” care „demonstrează încă o dată dezvoltarea unei violențe dezlănțuite în societatea noastră”.

„În fața acestui nou atac, Educația Națională va fi, ca întotdeauna, unită și puternică, alături de o comunitate educațională grav afectată”, a scris el pe X.

„Este îngrozitor”, a reacționat, la rândul său, Martine Vassal, președinta consiliului departamental din Bouches-du-Rhône. „Se simte că violența crește din ce în ce mai mult. (…) Astăzi, toți copiii sunt șocați. Părinții sunt șocați”, a spus ea.