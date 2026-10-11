Atac asupra aeroportului din Riad: 12 morți și 300 de răniți / Trump: Vom lua rapid o decizie

Al treilea atac din această săptămână asupra aeroportului internațional din Riad, care a avut loc sâmbătă, s-a soldat cu cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți, au declarat autoritățile saudite, pe fondul intensificării campaniei lansate în această vară de gruparea Houthi, susținută de Iran, transmite Reuters.

Printre cei uciși se numără patru cetățeni sauditi, doi din Bangladesh și câte o persoană din SUA, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, a precizat autoritatea saudită pentru aviație civilă. Conform ultimelor date, au declarat oficialii, 309 persoane au fost rănite.

Spitalele au fost suprasolicitate de răniți aduși cu ambulanța și cu elicopterul, au declarat persoane informate în legătură cu acest subiect. Unii se aflau în stare critică.

Nu au apucat să trimită vreo alarmă

Atacul de sâmbătă, cel mai sângeros din regat din ultimii peste zece ani, a avut loc fără avertisment, fără ca sistemul de alertă al Arabiei Saudite să fi emis vreo alarmă.

Cele două atacuri anterioare din această săptămână asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid s-au soldat cu patru morți și au provocat pagube importante unui avion comercial saudit parcat pe pistă.

Atacurile mortale au scos la iveală vulnerabilitățile capacităților de apărare ale regatului, în contextul în care acesta desfășoară o campanie aeriană împotriva houthi pentru a sprijini războiul terestru purtat de guvernul yemenit împotriva grupării susținute de Iran.

Arabia Saudită spune că va riposta

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a transmis că va riposta la atac.

Arabia Saudită și guvernul yemenit au afirmat că au efectuat sute de lovituri asupra unor ținte din teritoriile controlate de houthi. Houthi au declarat că acestea au ucis civili, inclusiv femei și copii.

Toate zborurile au fost redirecționate sâmbătă din Riad, iar operațiunile de la aeroportul care deservește un oraș cu aproximativ 8 milioane de locuitori au fost suspendate temporar, a declarat autoritatea saudită pentru aviație civilă.

Șeful biroului de presă al grupării Houthi a declarat într-o postare pe X, după atac, că gruparea „a închis aeroportul internațional din Riad”.

Houthi au afirmat că avioanele de linie ar trebui să evite spațiul aerian saudit, declarându-l zonă de operațiuni militare după ce guvernul yemenit, susținut de Arabia Saudită, a lansat luni o ofensivă împotriva grupării.

Trump: Vom lua o decizie

Președintele SUA, Donald Trump, vorbind cu reporterii în fața Casei Albe, a fost întrebat dacă Washingtonul intenționează să se alăture atacurilor saudite împotriva grupării Houthi.

„Este posibil. Vom analiza situația. Tocmai am aflat despre atacul recent, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte rapid”, a spus el.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a condamnat atacurile, afirmând că acestea „demonstrează o indiferență flagrantă față de viața civililor nevinovați”.

Un călător rănit a declarat pentru Reuters că a văzut ceva zburând pe cer în fața aeroportului, înainte ca o parte din tavanul din apropierea unei porți de îmbarcare să se prăbușească.

Ambasada SUA din Riad a declarat că este „la curent cu atacurile” și „recomandă cu tărie tuturor cetățenilor americani să evite acest aeroport și zonele înconjurătoare”.