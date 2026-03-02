Atac asupra unui punct strategic britanic din Cipru, după ce Londra a dat undă verde americanilor să le folosească bazele militare

Baza Akrotiri a Marii Britanii din Cipru a fost lovită în timpul nopții de o dronă Shahed, care a provocat pagube materiale minore, a declarat luni președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, citat de Reuters.

„Vreau să fiu clar: țara noastră nu participă în niciun fel și nu intenționează să ia parte la nicio operațiune militară”, a declarat Christodoulides într-un comunicat.

Surse au declarat anterior pentru Reuters că baza Forțelor Aeriene Regale Akrotiri a fost ținta a două drone, dintre care una a fost interceptată.

Christodoulides a declarat că se află în contact permanent cu liderii europeni și cu alte persoane în legătură cu evoluția situației.

Personalul neesențial, evacuat

Personalul neesențial va părăsi baza aeriană Akrotiri după acest atac, au declarat autoritățile cipriote și Ministerul Apărării de la Londra, potrivit The Guardian.

O alertă de securitate emisă către locuitorii din vecinătatea Akrotiri de către administrația bazei britanice a sfătuit locuitorii în timpul nopții să se adăpostească la fața locului până la noi ordine „în urma unui impact suspectat al unei drone”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că forțele armate au răspuns la atac după miezul nopții.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Marea Britanie a acceptat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru a ataca bazele de rachete iraniene.

Până în prezent, Marea Britanie nu a fost implicată în atacurile americane și israeliene asupra Iranului, dar într-o declarație înregistrată duminică seara, prim-ministrul Keir Starmer a afirmat că abordarea Iranului devenea din ce în ce mai imprudentă și punea în pericol viețile britanicilor, ceea ce a dus la decizia de a permite Statelor Unite să utilizeze două dintre bazele sale militare.

Marea Britanie păstrează suveranitatea asupra teritoriului a două baze din Cipru, care este membru al UE.

Baza din Akrotiri, cea mai importantă bază din regiune

Baza din Akrotiri, teritoriu britanic de peste mări de la independența Ciprului în 1960, este cea mai importantă bază militară a Regatului Unit din regiune, potrivit AFP.

Baza Akrotiri acoperă o peninsulă întinsă, de formă pătrată, situată în extremitatea sudică a insulei din estul Mediteranei. Ultima dată când a fost atacată direct a fost de către militanții libieni la mijlocul anilor 1980.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Apărării de la Londra, baza operațională comună este „utilizată ca bază avansată pentru operațiuni în străinătate în Orientul Mijlociu și pentru antrenamentul cu avioane rapide”.

Londra a desfășurat recent mijloace suplimentare, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană și anti-drone, radare și avioane F-35, notează France Presse.

„Ne amintim cu toții greșelile comise în Irak”

Starmer a spus că forțele britanice nu vor fi implicate direct în atacuri, iar bazele vor fi utilizate doar în „scopuri defensive specifice și limitate”, vizând depozitele de rachete și lansatoarele utilizate pentru a ataca vecinii Iranului.

„Ne amintim cu toții greșelile comise în Irak și am învățat din ele”, a subliniat șeful guvernului britanic.

Dar „Iranul atacă interesele britanice și pune în pericol grav cetățenii săi” și aliații săi din regiune, a adăugat Keir Starmer. „Singura modalitate de a pune capăt amenințării este de a distruge rachetele la sursă – în depozitele de stocare sau lansatoarele folosite pentru a lansa aceste rachete.”

Nu este clar ce baze vor fi utilizate, dar președintele SUA, Donald Trump, se referise anterior la solicitarea de a utiliza Diego Garcia, una dintre Insulele Chagos din Oceanul Indian.