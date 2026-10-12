Atac cibernetic la proprietarul Mega Image și Profi. O parte din sisteme, trecute în offline

Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize a oprit temporar o parte din sistemele sale informatice în urma unui incident de securitate cibernetică depistat în rețeaua sa din Statele Unite.

Problema a afectat inițial anumite mărci, farmacii și servicii de comerț electronic ale Ahold Delhaize USA. Pentru a opri răspândirea și a securiza datele, echipele de intervenție au luat măsuri de urgență.

„Echipele noastre iau măsuri pentru a evalua și a remedia această situație. Aceasta include trecerea unor sisteme în modul offline pentru a ajuta la protejarea lor”, a anunțat compania, într-o declarație oficială publicată pe site-ul său.

„În acest moment, magazinele noastre sunt deschise și își deservesc clienții. Protejarea infrastructurii noastre în interesul superior al clienților, angajaților și partenerilor noștri este o prioritate de top. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care această problemă ar fi putut-o cauza clienților și partenerilor noștri”, a continuat gigantul de retail.

Deși atacul a vizat inițial rețeaua din SUA, decizia preventivă de a opri serverele de siguranță a creat rapid probleme și în Europa. În Olanda, trei mari lanțuri deținute de grup au fost afectate: Albert Heijn, Etos și Gall & Gall.

Albert Heijn, care este cel mai mare și cel mai cunoscut lanț de supermarketuri din Olanda, a anunțat că clienții săi nu au mai putut folosi site-urile și aplicațiile mobile, iar livrările la domiciliu, sistemele logistice și cele de suport clienți au fost complet blocate.

În România, gigantul Ahold Delhaize controlează o infrastructură uriașă de retail, operând o rețea de peste 1.000 de magazine Mega Image și în jur de 3.400 de magazine Profi, deservite direct sau prin agenți, conform Economica.net.

Pe lângă supermarketuri, grupul deține din 2024 în București studioul tehnologic AD/01. Aici se dezvoltă platforme web, aplicații și proiecte strategice de e-commerce, date și fidelizare pentru brandurile din întreaga lume.

În ciuda problemelor din Europa și SUA, pe piața locală, lanțurile Mega Image și Profi nu au emis nicio alertă și continuă să funcționeze în regim normal.

Ahold Delhaize este unul dintre cei mai mari retaileri alimentari globali, cu sediul în Olanda și listat la bursele Euronext. Concernul operează peste 7.700 de magazine în SUA, Europa și Indonezia, are peste 400.000 de angajați și deservește săptămânal 63 de milioane de clienți, fiind totodată un lider major în comerțul electronic.

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