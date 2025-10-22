Atac „combinat masiv”, cu rachete Storm Shadow, revendicat de Kiev. Ținta lovită, o „facilitate-cheie” a complexului militar-industrial al Rusiei

Rachetă Storm Shadow, lansată de un avion de vânătoare Su-24 modificat al Forțelor Aeriene Ucrainene. FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Forțele ucrainene au lansat marți, 21 octombrie, un atac de amploare cu rachete Storm Shadow asupra Rusiei, lovind fabrica de produse chimice din Briansk, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

„A fost lansat un atac combinat masiv, cu rachete și bombardamente aeriene, inclusiv cu rachete Storm Shadow lansate din aer, care au penetrat cu succes sistemul rusesc de apărare antiaeriană”, a transmis conducerea armatei ucrainene, citată de The Kyiv Independent.

Operațiunea a fost desfășurată în comun de Forțele Aeriene ale Ucrainei, în coordonare cu Marina, Forțele Terestre și cu alte unități militare.

Atacul a lovit Uzina Chimică din Briansk, din regiunea rusă cu același nume, a precizat Statul Major General ucrainean. Consecințele atacului sunt încă în curs de evaluare.

Publicația de la Kiev menționează că nu a putut verifica în mod independent acest anunț al conducerii armatei ucrainene la momentul publicării informației.

Uzina Chimică din Briansk produce praf de pușcă, explozibili și componente pentru combustibilul rachetelor, pe care Rusia le utilizează în muniția și rachetele lansate asupra Ucrainei. Statul Major General a descris fabrica ca fiind o „facilitate-cheie” a complexului militar-industrial al Rusiei.

Fabrica a mai fost ținta unor atacuri anterioare ale Kievului, unele dintre ele implicând, conform unor informații din presă, utilizarea unor rachete ATACMS cu rază lungă de acțiune.

Rachetele Storm Shadow, furnizate de Marea Britanie, au o rază de acțiune cuprinsă între 250 și 560 de kilometri (155-349 mile), în funcție de versiunea lor. Echipate cu sisteme de navigație avansate, acestea sunt proiectate să zboare la viteză mare, aproape de sol.

Ucraina a folosit și în trecut rachete Storm Shadow pentru a lovi ținte din regiunile rusești Briansk și Kursk, precum și din peninsula Crimeea, anexată de Rusia încă din 2014.

Cel mai recent astfel de atac a avut loc în aceeași zi în care președintele Volodimir Zelenski a afirmat că atacurile ucrainene de lungă distanță asupra Rusiei „pot deține cheia indispensabilă pentru pace”.

Zelenski sperase să obțină o promisiune privind furnizarea de rachete Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, către Ucraina în cadrul întâlnirii sale de vinerea trecută cu președintele american Donald Trump. În schimb, Trump a anunțat că dorește să evite escaladarea conflictului cu Rusia și că intenționează să organizeze un summit bilateral cu președintele rus Vladimir Putin, la Budapesta, capitala Ungariei.

Însă planurile pentru negocierile dintre SUA și Rusia par mai degrabă îndepărtate. Oficiali americani au precizat luni, sub rezerva anonimatului, că momentan detaliile pentru o întâlnire între Putin și Trump în viitorul apropiat nu au fost stabilite.

„Rusia continuă să facă tot posibilul pentru a se eschiva de la diplomație – și de îndată ce problema capacităților de lungă distanță pentru noi – pentru Ucraina – a devenit mai puțin urgentă, interesul Rusiei pentru diplomație a dispărut aproape automat”, a acuzat Zelenski, anterior în cursul zilei de luni.

„Acest lucru semnalează că tocmai această chestiune – chestiunea capacităților noastre de atac în profunzime – poate deține cheia indispensabilă pentru pace”, a mai susținut liderul de la Kiev.