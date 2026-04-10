Atac cu cocktail Molotov asupra casei șefului OpenAI, Sam Altman. Autorul a fost reținut de poliție

Un bărbat a fost arestat pentru că ar fi aruncat un cocktail Molotov asupra casei lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI și apoi a amenințat că va incendia sediul central al companiei din San Francisco, informează CNBC.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a precizat un purtător de cuvânt al OpenAI, într-un comunicat.

Potrivit unei postări pe X a poliției din San Francisco, polițiștii au intervenit după izbucnirea unui incendiu la casa din North Beach a lui Sam Altman, provocat de un „dispozitiv incediar”, în juru orei locale 4 dimineața. Dispozitivul a provocat un incendiu la o poartă de acces, iar suspectul a fugit pe jos.

Casa lui Sam Altman din San Francisco Foto: Lea Suzuki / AP / Profimedia

Amenințări la sediul OpenAI

După aproximativ o oră, polițiștii au fost alertați și în legătură cu un bărbat care amenința că va da foc birourilor companiei OpenAI, fiind vorba de același bărbat suspectat de atacul asupra locuinței lui Altman. Bărbatul de 20 de ani a fost reținut.

„Apreciem foarte mult modul în care poliția din San Francisco a intervenit și ajutorul primit din partea municipalității pentru a-i menține pe angajații noștri în siguranță. Individul a fost reținut și colaborăm cu poliția în derularea anchetei”, a transmis compania.

Incidentul survine într-o perioadă în care Altman și OpenAI sunt protagoniștii unor controverse. În februarie, compania a fost în vizorul presei pentru acordul încheiat cu Departamentul Apărării al SUA după ce Pentagonul a întrerupt legăturile cu compania rivală, Anthropic. Activiștii au lăsat mesaje cu creta lângă sediile celor două companii, cerându-le în special angajaților de la OpenAI să ia atitudine împotriva acordului.

OpenAI și Anthropic se luptă pentru supremație pe piața inteligenței artificiale. Împreună sunt evaluate la peste un trilion de dolari.

Altman, dat în judecată de Elon Musk

De asemenea, Elon Musk încearcă să obțină înlăturarea lui Sam Altman din funcția de director executiv (CEO) al OpenAI, și a lui Greg Brockman din cea de președinte a companiei de inteligență artificială, ca parte a unui proces care urmează să ajungă în fața instanței mai târziu în cursul acestei luni.

Musk a dat în judecată OpenAI în 2024, dar și pe Altman personal, susținând că această companie de AI la a cărei înființare a contribuit cu aproape un deceniu în urmă l-a „manipulat în mod asiduu” și l-a „indus în eroare” pentru a dona 38 de milioane de dolari. Musk reclamă că OpenAI nu și-a respectat angajamentul inițial că va rămâne o organizație nonprofit.

De atunci, cele două părți s-au angajat într-un război public al declarațiilor, pe lângă disputa juridică și rivalitatea comercială tot mai mare.

„Reclamantul va solicita o decizie prin care Altman să fie revocat din funcția de director în cadrul consiliului nonprofit OpenAI și prin care atât Altman, cât și Brockman, să fie înlăturați din funcțiile de conducere ale entității comerciale OpenAI”, au declarat avocații lui Musk în documentul depus marți.

„Înlăturarea conducerii unei organizații caritabile este o măsură frecventă atunci când respectivele persoane nu reușesc să protejeze sau să îndeplinească misiunea publică a acesteia”, mai notează avocații.