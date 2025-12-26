Atac cu cuțitul în Japonia, în timpul căruia a fost pulverizat un lichid necunoscut

Fabrica Yokohama Rubber Company, unde a avut loc un atac cu cuțitul, în orașul Mishima, prefectura Shizuoka, Japonia, pe 26 decembrie 2025. FOTO: Mina Endo / AP / Profimedia

Paisprezece persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul într-o fabrică din centrul Japoniei, în timpul căruia a fost pulverizat și un lichid neidentificat, a anunțat vineri un oficial al serviciilor de urgență nipone, scrie France Presse.

„Paisprezece persoane sunt transportate de serviciile de urgență”, a declarat, pentru agenția franceză de presă, Tomoharu Sugiyama, un oficial al departamentului de pompieri din orașul Mishima, din regiunea Shizuoka.

El a precizat că a fost primit un apel în jurul orei locale 16:30 (07:30 GMT) de la o fabrică de cauciuc din apropiere, în care se spunea că „cinci sau șase persoane au fost înjunghiate de cineva” și că a fost folosit și un „lichid pulverizat”.

Mass-media niponă, inclusiv postul public de televiziune NHK, a informat că poliția a arestat un bărbat, care este suspectat de tentativă de omor.

Gravitatea rănilor suferite de persoanele lovite în timpul atacului nu era cunoscută, deși NHK a transmis că toate victimele erau conștiente.

Sugiyama a spus că cel puțin șase dintre cele 14 victime au fost transportate la spital cu o flotă de ambulanțe. Natura exactă a rănilor nu era clară la momentul anunțului făcut de oficialul nipon.

Fabrica din Mishima este administrată de Yokohama Rubber Co., a cărei activitate include fabricarea de anvelope pentru camioane și autobuze, potrivit site-ului companiei.

Infracțiunile violente sunt relativ rare în Japonia, care are o rată scăzută a criminalității și unele dintre cele mai stricte legi privind armele de foc din lume.

Cu toate acestea, ocazional au loc atacuri cu cuțitul și chiar împușcături, precum asasinarea fostului prim-ministru Shinzo Abe, în 2022.

Un bărbat japonez a fost condamnat la moarte în octombrie pentru un atac armat și cu cuțitul, în care au murit patru persoane, printre care doi polițiști, în 2023.

Un bărbat de 43 de ani a fost, de asemenea, acuzat de tentativă de omor în luna mai, pentru un atac cu cuțitul la stația de metrou Toda-mae din Tokyo.