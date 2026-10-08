Atac devastator al Rusiei cu bombe ghidate asupra unei stații de autobuz din Ucraina: cel puțin 33 de morți. „Rușii vizează civilii”, acuză Kievul

Forțele Moscovei au intensificat atacurile cu drone și bombe ghidate asupra orașului Kramatorsk și a altor orașe din „centura de fortărețe” a Ucrainei.

Un atac cu bombe glisante rusești asupra unei stații de autobuz din orașul estic Kramatorsk a provocat moartea a cel puțin 33 de persoane în dimineața zilei de 8 octombrie, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei (DSNS), citat de Reuters.

Alte 18 persoane au fost rănite în urma atacului, a declarat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Conform DSNS, cel puțin două autobuze au luat foc.

„Rusia aduce moartea pe teritoriul ucrainean. Ea lovește orașele, ne ucide oamenii și își înmulțește crimele în fiecare zi”, a declarat Filașkin.

Administrațiile militare din Kramatorsk și Sloviansk au ordonat oprirea tuturor mijloacelor de transport public după acest atac.

„Rușii vizează civilii. Pentru ei, un autobuz cu pasageri este o țintă atractivă tocmai pentru că o singură lovitură poate ucide cât mai mulți oameni posibil”, a spus Filașkin.

Forțele Moscovei au intensificat atacurile cu drone și bombe ghidate asupra orașului Kramatorsk și a altor orașe din „centura de fortărețe” a Ucrainei, au spus oficialii locali, cu referire la linia de apărare din regiunea Donețk, potrivit Kyiv Independent.

Rusia a cerut Ucrainei să cedeze restul regiunii aflate încă sub controlul său înainte de a înceta luptele, cerere pe care Kievul refuză să o îndeplinească. Ritmul avansului Moscovei pe câmpul de luptă din regiune a încetinit semnificativ în acest an.

În întreaga regiune ucraineană Donețk, alte patru persoane au fost ucise și șase rănite în urma atacurilor rusești în dimineața zilei de 8 octombrie, înainte de atacul asupra orașului Kramatorsk, potrivit guvernatorului.

În total, forțele ruse au bombardat localități din regiunea Donețk de 31 de ori în ultima zi, iar 256 de persoane, dintre care 32 de copii, au fost evacuate de pe linia frontului, potrivit guvernatorului regiunii Donețk.

Rusia a atacat pe teritoriul Ucrainei cu 142 de drone Shahed, dintre care 82 cu propulsie cu reacție, în noaptea de 8 octombrie, au declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Forțele Aeriene au precizat că apărarea antiaeriană a doborât sau a neutralizat 126 dintre aceste drone.