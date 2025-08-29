Atac fără precedent al Rusiei în Delta Dunării, la granița cu România. Imagini cu prima acțiune de acest gen reușită de Moscova de la începutul războiului

Rusia a reușit primul atac cu o dronă navală asupra unei nave ucrainene de pe Dunăre, au confirmat mai multe surse oficiale și media ucrainene, citate de Kyiv Post și platforma afiliată guvernului United24. Surse din MApN au precizat pentru HotNews că atacul de lângă granița României a avut loc pe brațul Chilia în apropiere de localitatea ucraineană Vâlcov, iar drona navală a pătruns pe brațul Chilia cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă.

O dronă navală rusă a lovit nava ucraineană de recunoaștere Simferopol în apropierea de gurile Dunării, au confirmat oficialii de la Kiev, joi, iar vineri, ei au anunțat că cel puțin doi oameni au murit, potrivit Kyiv Post.

Mai mulți marinari sunt dispăruți sau răniți, iar operațiunea de căutare și salvare este în curs de desfășurare.

Rusia a fost cea care a anunțat inițial, joi, că nava a fost distrusă și s-a scufundat.

Kievul a evitat să confirme acest lucru. Întrebat despre scufundare, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, căpitanul Dmitro Pletenciuk. a spus că „nu poate confirma această informație”.

Totul s-a întâmplat pe Dunăre, la granița cu România, iar cel puțin o dronă de recunoaștere rusească pare să fi filmat din aer atacul.

Surse din MApN au precizat pentru HotNews că atacul a avut loc pe brațul Chilia în apropiere de localitatea ucraineană Vâlcov, iar drona navală nu a trecut prin apele teritoriale românești, ci a pătruns pe brațul Chilia cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă care fac legătură cu Marea Neagră, dar care sunt pe teritoriul ucrainean.

Un astfel de canal este canalul Bâstroe, o cale fluvială suficient de lată pentru ca nave mari, de trafic comercial, să ajungă în Marea Neagră. Dincolo de acesta, în zona sunt numeroase canale secundare, mai mici, ce dau și ele în Marea Neagră.

Imaginile geolocalizate publicate pe 28 august indică faptul că forțele ruse au lovit nava în timp ce aceasta se afla la aproximativ 25 de kilometri de gurile de vărsare, la est de Izmail, regiunea Odesa, a observat și Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington.

Imaginile atacului

Pe rețelele sociale au apărut două videoclipuri care arată momentul atacului. Unul arată imaginea din perspectiva dronei în timp ce se apropia de Simferopol, iar celălalt a fost filmat de o dronă de supraveghere care zbura deasupra zonei.

And here's footage from the Russian unmanned surface vehicle (USV) that struck the Ukrainian reconnaissance ship "Simferopol" last night. https://t.co/ib3i7UbnjF pic.twitter.com/4sRaD3O48U — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 28, 2025

Un blogger militar afiliat Kremlinului a afirmat că distrugerea navei Simferopol a fost reușită în urma celui mai lung atac pe care forțele ruse l-au efectuat împotriva unei ținte de pe Dunăre.

Platforma ucraineană United24, afiliată guvernului de la Kiev, a subliniat la rândul ei unicitatea atacului, într-un articol cu titlul „primul atac cu drone navale rusești a lovit o navă ucraineană staționată în Delta Dunării”.

În vreme ce a publicat un clip cu atacul, Rusia nu a furnizat detalii despre tipul de dronă navală folosită, locul de lansare sau capacitățile acesteia.

Drona, speculează publicația The War Zone, ar fi putut fi lansat din Crimeea ocupată sau de pe o navă mai mare a marinei militare.

În vreme ce această lovitură a fost una diferită, Rusia a lansat în mod frecvent atacuri asupra porturilor ucrainene din zona Dunării.

Nava Simferopol

Nava distrusă, Simferopol, era o navă de recunoaștere a Marinei ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată în 2019 și s-a alăturat oficial flotei doi ani mai târziu.

Nava era proiectată pentru recunoaștere radio, electronică, radar și optică și era înarmată cu un sistem de artilerie AK-306 de 30 mm.

În timp ce Ucraina a provocat pierderi grele flotei ruse din Marea Neagră, informațiile privind pierderile navale ucrainene au fost extrem de rare.

Pe parcursul războiului pe scară largă, Rusia a vizat însă mai multe nave civile în Marea Neagră, inclusiv nave străine.