Atac fără precedent al Ucrainei, care a lovit „capitala de gaze” a Rusiei, aflată în nordul Siberiei

Orașul Novîi Urengoi este considerată neoficial capitala gazelor a Rusiei și este situată în regiunea Iamalo-Neneț, în nordul Siberiei Occidentale. Gazprom obișnuia să exporte gaze din Iamal până în Europa de Vest, până când relațiile schimburile energetice s-au întrerupt în urma începerii invaziei în februarie 2022, relatează Reuters și The Guardian.

Dmitri Artiuhov, guvernatorul regiunii din Siberia, a confirmat miercuri seara că o instalație industrială a luat foc în Novîi Urengoi în urma unui atac cu drone al Ucrainei, primul atac de acest fel asupra centrului producător de gaze naturale al Rusiei.

Artiuhov nu a precizat despre ce instalație este vorba, însă incendiul a fost surprins de o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare.

Ukraine has just struck Novy Urengoy. The Novy Urengoy Gas Condensate Processing Plant in Russia's Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, located 2,890 km from Ukraine, came under attack.

The facility is one of the key gas condensate infrastructure assets in the region, with a design… pic.twitter.com/FYd3zKUp1z — WarTranslated (@wartranslated) September 9, 2026

Guvernatorul rus declarat că pagubele sunt în curs de evaluare. Aproximativ 80% din totalul gazelor naturale din Rusia sunt extrase în regiunea Iamalo-Neneț, potrivit agenției de presă Interfax.

„Cel mai important este că nu au existat victime sau persoane rănite”, a declarat Artiuhov.

Ce a spus Ucraina despre atacul cu drone în Siberia

O declarație ucraineană a descris cele două instalații drept „esențiale pentru industria condensatului de gaze… Anterior, această zonă era considerată absolut sigură, departe de front, pentru agresor”.

Fire Point, o companie ucraineană care produce arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv racheta de croazieră Flamingo, dezvoltată autohton, a declarat: „Ghiciți cine tocmai a parcurs peste 3.300 km și a lovit cu succes ținta?”.

Orașul Novîi Urengoi pe hartă, FOTO: Google Maps

Președintele Volodimir Zelenski a lăudat loviturile pentru efectul lor asupra economiei Rusiei.

Compania energetică rusă Gazprom nu a răspuns unei solicitări de comentarii cu privire la atacul asupra regiunii, aflată la mii de kilometri distanță de granița cu Ucraina.

Compania energetică rusă estima în 2020 resursele de gaze ale regiunii la 26,5 trilioane de metri cubi în 2020, o cantitate suficientă pentru a acoperi cererea globală timp de mai mult de șase ani.

Forțele ucrainene au lansat un nou atac și asupra portului Novorossiisk de la Marea Neagră, din regiunea Krasnodar a Rusiei. Atacul a lovit baza navală rusă, inclusiv un terminal utilizat pentru încărcarea petrolului, facilități portuare militare și nave de război care transportă rachete de croazieră, a declarat Zelenski.

Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă asupra Rusiei în ultimele luni, ca represalii pentru bombardamentele zilnice ale forțelor ruse asupra asupra orașelor ucrainene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul lunii septembrie că dronele țării sale vor face spațiul aerian rusesc „complet periculos” pe durata războiului.