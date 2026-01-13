Atac informatic la unul dintre cele mai mari lanțuri de fast-food din România: Ce date personale au fost accesate și ce amendă a primit compania

Compania Premier Restaurants România, care operează rețeaua de restaurante McDonald’s pe piața din România, a fost amendată pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal, în urma unui atac informatic în care au fost accesate neautorizat datele personale ale unui număr semnificativ de angajați, a anunțat marți Autoritatea pentru protecția datelor personale. Amenda a fost de aproximativ 8.000 de euro și a fost achitată de către companie, spune autoritatea.

Sancțiunea a venit la capătul unei investigații finalizate anul trecut, ca urmare a unei notificări de încălcare a securității datelor transmise chiar de compania care operează rețeaua de restaurante fast-food.

În cadrul investigației, s-a constatat că, în urma unui atac informatic asupra aplicației informatice deținută de operator, au fost accesate date cu caracter personal.

„Această situație a condus la accesarea neautorizată la datele cu caracter personal ce aparțineau unui număr semnificativ de persoane vizate (salariați ai operatorului), precum: nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail, funcția”, se arată în comunicatul autorității.

Totodată, în cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prezentat de prelucrare, generat în special de accesul neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare.

De asemenea, operatorul nu s-a asigurat că recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, raportat la prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) 679/2016.

Astfel, operatorul a fost sancționat cu amendă contravențională, pentru încălcarea prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) coroborat cu art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) 679/2016.

Operatorul a achitat amenda contravențională aplicată, a mai precizat autoritatea.

Premier Restaurants România operează 114 de restaurante McDonald’s în 34 de orașe din România. Compania are peste 7.000 de angajați.

Foto: Draghicich / Dreamstime.com