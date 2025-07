Atac la încă un aeroport militar rusesc, ucrainenii au anunțat ce au reușit să lovească. Nu a fost singura țintă de peste noapte – VIDEO

Armata ucraineană a lovit peste noapte cu drone un aeroport militar rusesc din regiunea Voronej, a anunțat Statul Major al forțelor Kievului.

„Sâmbătă, unități ale Forțelor Speciale ale Armatei Ucraine, în cooperare cu alte componente ale Forțelor de Apărare, au lovit aerodromul Borysoglebsk din regiunea Voronezh, ca parte a eforturilor de reducere a capacității inamicului de a efectua atacuri aeriene”, a informat armata ucraineană pe rețeaua socială X.

Potrivit acesteia, aerodromul este baza de operațiuni a unor avioane inamice de tip Su-34, Su-35S și Su-30SM.

„Au fost lovite un depozit cu bombe cu planare, un avion de antrenament și, posibil, alte aeronave. Rezultatele atacului sunt în curs de clarificare”, se mai spune în postare.

