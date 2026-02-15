„Atac masiv” cu drone asupra unui port rusesc de la Marea Neagră. Forțele de intervenție se chinuie să stingă incendiile

Incendiu masiv la un depozit de petrol în satul Volna, zona portuară Taman din sudul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene, pe 3 mai 2023. Imagine ilustrativă. FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Portul rus Taman de la Marea Neagră, tranzitat de produse petroliere, cereale, cărbune și mărfuri, a fost avariat de un „atac masiv” cu drone ucrainene, a anunțat duminică guvernatorul regiunii ruse Krasnodar, potrivit Reuters.

Două persoane au fost rănite, iar un rezervor de stocare a petrolului, un depozit și terminale au fost avariate în satul Volna, locul unde se află portul Taman, a afirmat Veniamin Kondratyev pe Telegram.

Kondratyev a spus că antiaeriana a acționat începând de sâmbătă seară, toată noaptea, contra dronelor ucrainene și că 126 de persoane cu 34 de utilaje lucrează pentru a stinge mai multe incendii declanșate în port.

Atacuri separate asupra stațiunii Soci și satului Yurovka, situat în apropierea orașului de coastă Anapa, au provocat pagube mai puțin semnificative, a adăugat el.

Ucraina a reluat loviturile asupra infrastructurii energetice din rusia în ultimele zile, după expirarea moratoriului negociat de SUA asupra acestor atacuri.

Rusia a vizat în repetate rânduri infrastructura energetică și de utilități din Ucraina, întrerupând încălzirea și alimentarea cu electricitate a sute de mii de persoane în mijlocul acestei ierni neobișnuit de geroase.

Surse din industrie au declarat că aproximativ 4,16 milioane de tone de produse petroliere au fost transportate prin Taman anul trecut.