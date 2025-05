Atac masiv cu drone și rachete balistice asupra Kievului. Explozii și incendii în capitala ucraineană

Rusia a atacat capitala Ucrainei, Kiev, sâmbătă dimineața, cu drone și rachete, provocând incendii. Cel puțin opt persoane au fost rănite, a declarat primarul orașului, Vitali Klitschko, potrivit Reuters.

Martorii Reuters au văzut și au auzit valuri succesive de drone zburând peste Kiev, iar o serie de explozii au zguduit orașul.

Primarul Vitali Klitschko a declarat că doi locuitori au avut nevoie de îngrijiri medicale și că unitățile de apărare aeriană erau în acțiune.

Imaginile postate online arătau fum ieșind din vârful unui bloc și flăcări ieșind dintr-o parte a altui bloc, în timp ce echipele de urgență încercau să le stingă cu apă. O lumină roșu-portocaliu a iluminat orașul, în timp ce norii de fum se răspândeau la orizont.

Kyiv was attacked overnight with russian drones and ballistic missiles. A shopping center was damaged and residential buildings were on fire. There are already 8 victims! pic.twitter.com/A8uypW1tJs

Russia tonight has launched a major ballistic missile and drone attack against the Ukrainian capital of Kyiv, likely one of the largest since the full-scale invasion began in 2022. Hundreds of drones have reportedly been downed by Ukrainian air-defenses and fighter jets, while a… pic.twitter.com/9OTmPZBruO