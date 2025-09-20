Atac rusesc combinat cu sute de drone și rachete în Ucraina. Cel puțin morți, anunță Zelenski

Un soldat rus lansează, dintr-o locație nedezvăluită, o dronă FPV de atac „Molniya-2” pentru a zbura spre pozițiile ucrainene. Fotografie preluată dintr-un material video distribuit de Ministerul rus al Apărării, 4 februarie 2025. FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Rusia a lansat un atac major cu drone și rachete asupra Ucrainei în timpul nopții, ucigând trei persoane și rănind alte zeci, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, informează Reuters.

Într-o declarație pe aplicația Telegram, Zelenski a spus că Rusia a lansat aproximativ 580 de drone și 40 de rachete care au vizat infrastructura Ucrainei, companiile civile de producție și zonele rezidențiale din diferite regiuni ale țării.

Cel puțin o persoană a murit și alte 13 au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk, care a suferit un atac puternic cu rachete și drone, au transmis sâmbătă dimineața autoritățile regionale, conform AFP.

„Regiunea Dnipropetrovsk a fost din nou ținta unui atac masiv”, a declarat Serguiï Lyssak, șeful administrației militare regionale, pe Telegram, referindu-se la clădiri ale unor întreprinderi distruse și incendii.

„Conform datelor preliminare, o persoană a murit în urma actelor de terorism ale inamicului (…) Alte treisprezece persoane au fost rănite”, a precizat el.

Autoritățile din mai multe alte regiuni ucrainene au anunțat atacuri importante în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Polonia a anunțat că a ridicat de la sol avioane de luptă, după ce o alertă aeriană a fost declanșată în timpul nopții în aproape toată Ucraina.

În august, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldații ruși au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase, la rândul său, avansuri încă din luna iulie.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parțial, în special din regiunea Donețk, ca condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge această idee.

Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le revendică pentru anexare.