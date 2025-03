Atac rusesc cu drone asupra unui port de la Marea Neagră, la câteva ore după armistițiul anunțat de Casa Albă și Kremlin

Rusia a lansat un atac nocturn cu drone asupra portului ucrainean Nikolaev, care asigură accesul țării la Marea Neagră, și a lovit de asemenea Krivoi Rog într-un atac pe care oficialii ucraineni l-au descris miercuri drept cel mai mare atac cu aeronave fără pilot asupra acestui oraș de la începutul războiului, relatează Reuters.

Statele Unite au ajuns marți la acorduri separate cu Ucraina și Rusia pentru a suspenda atacurile lor deasupra Mării Negre și asupra infrastructurii energetice, dar nu este clar când și cum vor intra în vigoare aceste înțelegeri.

Primarul din Nikolaev a anunțat că în oraș au avut loc pene de curent miercuri dimineață, după ce guvernatorul regiunii raportase că șapte drone au fost distruse în timpul nopții.

Nu era clar imediat dacă întreruperile de curent au fost măsuri de precauție sau o consecință a atacului nocturn asupra orașului.

Rusia a atacat de asemenea centrul industrial Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, loviturile provocând incendii și avariind clădiri. Șeful administrației militare a orașului a raportat că nu au fost înregistrate victime.

Kryvyi Rih. Just hours after the ceasefire was announced, the russians launched a massive drone attack. pic.twitter.com/pUhHNw2aGy