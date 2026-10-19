Atac sângeros al Rusiei asupra unui parc plin de copii în Ucraina

Un atac rusesc cu dronă a ucis luni şase persoane, între care trei copii, într-un parc din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a informat guvernatorul regional Oleh Siniehubov, transmite Reuters.

Într-un mesaj postat pe Telegram, guvernatorul anunţase anterior că 15 persoane au fost rănite în atacul produs în satul Nova Vodolaha, situat la sud-vest de oraşul Harkov.

Drona a lovit un parc în care se jucau copii însoţiţi de părinţi, a declarat ministrul de interne Ivan Vihivski.

Vihivski a distribuit o fotografie blurată în care se poate vedea trupul unui copil într-un cărucior.

Alte imagini publicate online surprind echipele de intervenţie acţionând în jurul unei clădiri avariate.