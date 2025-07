Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Cel puțin șase morți și zeci de răniți / „Acesta e răspunsul lui Putin la ultimatumul lui Trump”

Explozii au zguduit Kievul la sfârșitul zilei de 30 iulie și peste noapte, când o serie de drone rusești, urmate de rachete, au lovit capitala, potrivit jurnaliștilor de la fața locului de la The Kyiv Independent.

„Noaptea trecută, inamicul a atacat capitala cu rachete şi drone. Cartierele Sviatoşînski şi Solomianski au fost cele mai afectate. În total, la ora 06:30 dimineaţa, la Kiev, o persoană a fost ucisă şi peste 20 au fost rănite”, a scris ministrul de interne Igor Klîmenko pe Telegram.

Ulterior, autoritățile locale au transmis că cel puțin 52 de persoane au fost rănite în atacuri multiple în mai multe zone ale capitalei. Trei ofițeri de poliție au fost printre răniți. În total, 29 de persoane au avut nevoie de spitalizare până la ora locală 7:00.

De asemenea, numărul persoanelor ucise este mai mare decat cel anunțat inițial de ministrul de interne. Atacul a ucis patru persoane în districtul Sviatoshynskyi din Kiev și două în Solomianskyi, inclusiv un băiat de șase ani, potrivit autorităților din zonă.

Atacurile rușilor au provocat mai multe pagube. Potrivit The Kyiv Independent, intrarea într-un bloc de locuinţe a fost complet distrusă, au izbucnit incendii şi au fost avariate apartamente şi maşini.

De asemenea, o şcoală şi o grădiniţă au fost avariate în cartierul Holosiivski, iar în cartierul Şevcenkivski, o undă de şoc a spart ferestrele în secţia pentru copii a unei instituţii medicale.

Preşedintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj după un atac cu rachete asupra unei clădiri din Kiev. „O lovitură de rachetă. Direct într-o clădire rezidenţială. Sunt oameni sub dărâmături. Toate serviciile sunt la faţa locului. Terorişti ruşi”, a spus el.

