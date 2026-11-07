Atacatorul din Cracovia a tras mai întâi asupra unui tramvai, din interiorul mașinii

Un tramvai care mergea pe linia 1 din Cracovia a fost prima țintă a atacatorului, care a tras din interiorul mașinii se spune într-o postare pe rețelele sociale a primăriei orașului, citată de BBC.com.

Primăria citează compania MPK, operatorul de transport public din Cracovia, care susține că s-a tras asupra tramvaiului în Piața Sfinților, la scurtă distanță de Piața Centrală a orașului.

Geamul din dreptul cabinei vatmanului a fost spart de un glonte.

„Niciun pasager și nici vatmanul nu au fost răniți”, a precizat municipalitatea.

Șase oameni au fost uciși și alți 15 au fost răniți în urma unui atac armat comis sâmbătă în centrul orașul polonez Cracovia. Un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor.

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază în apropierea Pieței Centrale (Main Square) din Cracovia, al doilea oraș ca mărime din Polonia, situat în sudul țării.

Atacurile armate în spații publice sunt relativ rare în Polonia, unde deținerea armelor de foc este strict reglementată.

Atacatorul este cetățean polonez, a relatat site-ul polonez de știri Onet, citând poliția, scrie Reuters.

„Bărbatul nu avea asupra sa documente de identitate. Poliția a reușit să-i stabilească identitatea în urma activităților operative”, a transmis poliția, potrivit Onet.