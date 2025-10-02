Atacul de la sinagoga din Manchester, soldat cu 2 morţi și 4 răniți grav, este tratat ca un act de terorism. Două persoane au fost arestate

Echipe de intervenție la locul atacului armat comis în fața unei sinagogi din Manchester. Credit foto: Benjamin Wareing / Alamy / Profimedia

Poliţia britanică a anunţat că atacul comis joi asupra sinagogii din Manchester, soldat cu doi morţi, este considerat un „incident terorist” şi au fost făcute deja două arestări.

Comisarul Laurence Taylor, şeful naţional al Poliţiei antiteroriste britanice, a declarat că atacatorul a fost împuşcat mortal de poliţie, relatează ziarul The Guardian, citat de News.ro.

Poliţia antiteroristă precizează că l-a identificat, dar nu a făcut public încă numele lui.

„Pe baza informaţiilor pe care le avem, poliţia antiteroristă a declarat acest incident drept incident terorist”, a declarat oficialul într-o conferinţă de presă ţinută în faţa sediului Scotland Yard din Londra.

Au fost efectuate două arestări, a anunţat Taylor.

În plus, poliţia din Greater Manchester a confirmat că un dispozitiv pe care îl purta suspectul şi despre care au fost temeri că ar fi vorba de o bombă nu era viabil.

Poliţia declarase anterior că suspectul purta o vestă de care avea ataşat ceva ce semăna cu un dispozitiv exploziv. Pentru că au existat temeri că atacatorul avea asupra sa o bombă, decesul suspectului a fost declarat oficial cu întârziere.

Ulterior s-a confirmat că „dispozitivul” – care în imagini părea să fie alcătuit din sticle sau mici canistre – nu era o bombă. Astfel de dispozitive fuseseră observate în incidente teroriste anterioare din Marea Britanie, inclusiv în atacul de pe Podul Londrei din 2017.

Suspectul a fost împuşcat mortal la şapte minute după ce poliţia a fost chemată la faţa locului, iar pentru verificarea dispozitivului pe care îl avea atacatorul asupra sa a fost trimis un robot specializat.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a confirmat, de asemenea, că Plato – numele de cod pentru un atac terorist – a fost suspendat, dar statutul de incident major rămâne.

Ce s-a întâmplat la sinagogă

Două persoane au murit şi patru au fost grav rănite joi dimineaţă în faţa unei sinagogi din Manchester, care era foarte aglomerată cu ocazia sărbătorii Yom Kippur. Un bărbat a intrat cu maşina în persoanele aflate în faţa sinagogii din Heaton Park, în Crumpsall, în nordul metropolei, apoi a ieşit din vehicul şi le-a atacat cu un cuţit.

Poliţia a fost contactată în jurul orei locale 9:30 (11:30 ora României) după ce un martor a văzut „o maşină care a intrat în oameni şi un bărbat care era înjunghiat”. Alţii au văzut „un agent de securitate” în timp ce era „lovit cu un cuţit”.

Cele două persoane decedate în atac sunt membri ai comunităţii evreieşti, a precizat poliţia. Patru persoane sunt spitalizate cu răni grave.

Şeful unităţii antiteroriste a poliţiei londoneze, Laurence Taylor, a dezvăluit că două persoane au fost arestate în cadrul anchetei, fără a da mai multe detalii. El a adăugat că nu poate dezvălui identitatea suspectului decedat din „motive de securitate”.

Numeroasele persoane prezente în sinagogă în momentul tragediei au fost mai întâi izolate în clădire, înainte de a fi evacuate, potrivit poliţiei.

Joi după-amiază, zeci de locuitori ai oraşului s-au adunat pe strada sinagogii, unde a fost desfăşurat un important dispozitiv de securitate şi unde membrii comunităţii evreieşti s-au reunit pentru a se ruga, relatează AFP.

Regele Charles se declară profund șocat

Prim-ministrul Keir Starmer, care, la fel ca Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, s-a declarat „îngrozit” de acest atac, şi-a scurtat prezenţa la summitul Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga pentru a se întoarce în Regatul Unit şi a prezida o reuniune guvernamentală de urgenţă.

El a anunţat desfăşurarea de „resurse poliţieneşti suplimentare” pentru a asigura securitatea sinagogilor din întreaga Marea Britanie.

„Nimic nu indică o ameninţare crescută” la Londra, a declarat însă poliţia capitalei într-un comunicat.

Regele Charles al III-lea s-a declarat la rândul său „profund şocat şi întristat”.

Ambasada Israelului în Regatul Unit a condamnat acest atac „odios şi profund tulburător”, în timp ce Uniunea Europeană a făcut apel la „continuarea luptei împotriva antisemitismului sub toate formele sale”.

Atacul a avut loc în ziua sărbătorii evreieşti Yom Kippur, cea mai sfântă din iudaism. În timpul acestei sărbători, credincioşii merg de obicei de mai multe ori la sinagogă pentru a se ruga.

Populaţia evreiască din Greater Manchester era estimată la aproximativ 28.000 de persoane în 2021, potrivit organizaţiei britanice Institute for Jewish Policy Research.

Organizaţia evreiască Community Security Trust (CST) a calificat pe X acest incident drept „un atac terifiant”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat pe aceeaşi reţea socială un „atac terorist antisemit”. Ministrul său de interne, Bruno Retailleau, a cerut prefecturilor din Franţa să întărească paza în „locurile frecventate de comunitatea evreiască”.

Doi ani de la atacul Hamas în Israel

Acest atac are loc cu doar câteva zile înainte de comemorarea a doi ani de la atacul sângeros comis de Hamas în sudul Israelului, pe 7 octombrie 2023, care a făcut 1.219 morţi, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza datelor oficiale. Ca represalii, armata israeliană a declanşat o ofensivă de amploare în Fâşia Gaza, care a provocat 66.055 de morţi, majoritatea civili, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sănătăţii al guvernului Hamas, considerate fiabile de ONU.

Regatul Unit a înregistrat o creştere a numărului de incidente antisemite în ultimii ani, cu un vârf începând cu 7 octombrie 2023.

CST a înregistrat 1.521 de incidente în primele şase luni ale anului 2025, o scădere faţă de recordul de 2.019 în prima jumătate a anului 2024. Cu toate acestea, cifra din acest an este a doua cea mai mare înregistrată vreodată, a afirmat organizaţia caritabilă, care monitorizează antisemitismul în Marea Britanie din 1984.