Momentul în care atacatorul din Manchester a fost împușcat, filmat de un trecător. Ce a strigat un polițist imediat după

Polițiștii care l-au împușcat joi pe suspectul în atacul de lângă o sinagogă din Manchester s-au dus apoi imediat la cetățenii care erau aproape, strigând la ei să se dea imediat mai în spate pentru că atacatorul are o „bombă”.

Pe rețelele de socializare a fost postat un clip video filmat de un trecător în care se vede momentul în care doi polițiști trag mai multe gloanțe în suspect, acesta cade la pământ și nu mai mișcă.

Apoi polițiștii se îndreaptă spre câțiva cetățeni care erau în apropiere și încep să le strige: „Toată lumea înapoi! Plecați de aici! Are o bombă!”.

În imagini se vede și o victimă a atacatorului pe trotuar, într-o baltă de sânge.

La câteva ore după atac, poliția a spus că nu poate confirma dacă suspectul a murit „din cauza problemelor de siguranță legate de obiectele suspecte pe care le avea asupra sa”.

O unitate de dezamorsare a bombelor a fost chemată și se află la fața locului la ora redactării acestei știri.

Pe rețelele de socializare circulă și o imagine neconfirmată cu suspectul:

Atacul ce a avut loc în fața unei sinagogi din Manchester, chiar de sărbătoarea evreiască de Yom Kippur, a dus la moartea a cel puțin două persoane, iar suspectul a fost împușcat de poliție, potrivit oficialilor britanici.

Atacatorul a lovit câțiva trecători cu mașina pe care o conducea, iar pe alții i-a înjunghiat cu un cuțit.

Poliția a spus că un număr mare de persoane se aflau în sinagoga congregației ebraice din Heaton Park în momentul incidentului.