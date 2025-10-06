Atacul Hamas din 7 octombrie, anunțat cu trei ore înainte de către serviciul Shin Bet. De ce nu au reacționat forțele de ordine

Agenţia israeliană de informaţii şi securitate internă, Shin Bet, a transmis o alertă preliminară poliţiei cu privire la „o activitate suspectă” în Fâşia Gaza cu trei ore înaintea atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023, dar poliţia nu a primit-o decât după ce acestea s-au produs, conform unui raport al acestei agenţii publicat luni de ziarul israelian Haaretz, informează EFE, preluată de Agerpres.

Shin Bet a transmis alerta preliminară după ce a descoperit că membri ai Hamas au activat telefoane mobile cu cartele SIM israeliene în Fâşia Gaza la ora 3:03 dimineaţa – primul atac având loc la 7:03 -, însă poliţia nu a primit alerta până în jurul orei 8 dimineaţa din cauza unei defecţiuni a sistemului său intern.

Potrivit declaraţiilor unor înalţi oficiali din poliţie citaţi în raport, în noaptea de dinaintea atacului a avut loc „o actualizare a sistemelor”, ceea ce a dus la întârzierea primirii alertei de la Shin Bet. „Nimeni nu şi-a dat seama până în zorii zilei”, se menţionează în informaţiile publicate în ziarul israelian.

Se pare că inclusiv la nivelul Shin Bet s-a început examinarea informaţiilor câteva ore mai târziu, iar acestea nu au fost transmise tuturor districtelor de poliţie decât în jurul orei 8 dimineaţa, când deja începuseră atacurile împotriva oraşului Sderot, a kibbutz-urilor aflate cel mai aproape de Fâşia Gaza, precum şi masacrul de la festivalul de muzică Nova.

Atacurile din 7 octombrie 2023 au reprezentat pentru Israel cel mai mare dezastru de securitate din istoria sa. Deşi armata şi Shin Bet au întocmit rapoarte pentru a încerca să lămurească erorile şi cauzele care au permis producerea lor, guvernul premierului Benjamin Netanyahu refuză să iniţieze o anchetă de stat.

În plus, concluziile acestor rapoarte, sau cel puţin cele care au fost făcute publice, includ puţine dezvăluiri sau informaţii necunoscute, multe dintre detalii apărând deja cu luni înainte în presa naţională. Acesta este motivul pentru care o mare parte a societăţii israeliene, în special familiile celor răpiţi, cer de luni de zile guvernului să creeze „o comisie de anchetă de stat”, cu prerogative largi pentru a investiga şi a cita funcţionari publici.

Până în prezent, doar şase înalţi oficiali israelieni, atât din armată, cât şi din agenţia de informaţii interne (Shin Bet), şi-au părăsit posturile pentru că nu au fost capabili să prevină sau să limiteze atacurile în urma cărora aproximativ 1.200 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 251 au fost răpite şi duse în Fâşia Gaza.