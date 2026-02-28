Sari direct la conținut
Actualitate

Atacul Israelului și al SUA au avut loc sâmbătă dimineață, ziua în care în Iran începe săptămâna de lucru

HotNews.ro
Imagini din capitala Iranului, după atacul lansat de Israel Foto: X.com
Imagini din capitala Iranului, după atacul lansat de Israel Foto: X.com

Bombardamentele din Teheran au început la aproximativ 10 dimineața ora locală, 8:30 dimineața în România. Sâmbătă e prima zi a săptămânii persane.

Atacurile cu rachete au avut loc într-o sâmbătă dimineață, prima zi a săptămânii în Iran, când milioane de oameni sunt la serviciu și copiii la școală. Locuitorii din Teheran descriu scene de panică și haos, scrie The New York Times.

Teheran are o populație de peste 9 milioane de locuitori, dintre cei 93 de milioane de locuitori din Iran. Zilele de week-end în Iran sunt joi și vineri, iar săptămâna începe sâmbătă și durează până miercuri. 

După populație, Iran este a 17-a țară a lumii, dar după performanța economică este abia pe locul 44. Dictatura religioasă din Iran a fost supusă, mai ales în ultimii ani, unei presiuni crescute din partea populației. 

Cele mai recente demonstrații, de acum o lună, au adus un număr de peste 2.000 de victime – estimare a organizațiilor internaționale. Demonstrațiile au fost reluate acum o săptămână, odată cu reînceperea anului universitar. 

Atacurile militare de sâmbătă, 28 februarie, au fost începute de Israel, care le-a numit preventive. Un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că Statele Unite au participat și ele la atacuri.

Evenimentele sunt în derulare, le puteți urmări LIVE pe HotNews.

Citește și
Coloane de fum în Teheran, după atacul Israelului Foto: Profimedia BREAKING NEWS Statele Unite și Israelul au atacat „coordonat” Iranul: Explozii în Teheran și mai multe orașe / Trump: „Am început operațiuni de luptă majore” / Iranul pregătește represalii „devastatoare”- VIDEO

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro