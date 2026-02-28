Atacul Israelului și al SUA au avut loc sâmbătă dimineață, ziua în care în Iran începe săptămâna de lucru

Imagini din capitala Iranului, după atacul lansat de Israel Foto: X.com

Bombardamentele din Teheran au început la aproximativ 10 dimineața ora locală, 8:30 dimineața în România. Sâmbătă e prima zi a săptămânii persane.

Atacurile cu rachete au avut loc într-o sâmbătă dimineață, prima zi a săptămânii în Iran, când milioane de oameni sunt la serviciu și copiii la școală. Locuitorii din Teheran descriu scene de panică și haos, scrie The New York Times.

Teheran are o populație de peste 9 milioane de locuitori, dintre cei 93 de milioane de locuitori din Iran. Zilele de week-end în Iran sunt joi și vineri, iar săptămâna începe sâmbătă și durează până miercuri.

După populație, Iran este a 17-a țară a lumii, dar după performanța economică este abia pe locul 44. Dictatura religioasă din Iran a fost supusă, mai ales în ultimii ani, unei presiuni crescute din partea populației.

Cele mai recente demonstrații, de acum o lună, au adus un număr de peste 2.000 de victime – estimare a organizațiilor internaționale. Demonstrațiile au fost reluate acum o săptămână, odată cu reînceperea anului universitar.

Atacurile militare de sâmbătă, 28 februarie, au fost începute de Israel, care le-a numit preventive. Un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că Statele Unite au participat și ele la atacuri.

