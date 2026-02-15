Atacuri aeriene duminică în Gaza: Hamas spune că au fost uciși 11 palestinieni, Israelul că a reacționat la încălcarea armistițiului

Israelul a lansat duminică atacuri aeriene asupra Fâșiei Gaza, ucigând cel puțin 11 palestinieni, au afirmat oficialii palestinieni, armata israeliană susținând că a reacționat la încălcarea armistițiului de către gruparea militantă palestiniană Hamas, potrivit Reuters.

Medicii din Gaza au declarat că un atac aerian israelian asupra unui tabere de corturi care adăpostea familii strămutate a ucis cel puțin patru persoane, iar oficiali din domeniul sănătății au afirmat că o altă lovitură a ucis cinci persoane în Khan Younis, în sud, iar o altă persoană a fost împușcată mortal în nord.

Atacurile aeriene au vizat și ceea ce se credea a fi un comandant al grupării Jihadul Islamic, un aliat al Hamas, în cartierul Tel Al-Hawa din orașul Gaza.

Hamas acuză un nou „masacru”

Hazem Qassem, purtătorul de cuvânt al Hamas în Gaza, a acuzat Israelul că a comis un nou „masacru” împotriva palestinienilor strămutați, calificându-l drept o încălcare gravă a armistițiului cu câteva zile înainte de prima reuniune a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump.

Un oficial militar israelian a calificat atacurile de duminică drept unele de „precizie” și în conformitate cu dreptul internațional și a afirmat că grupul militant palestinian a încălcat în repetate rânduri armistițiul din octombrie.

Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de încălcarea acordului de încetare a focului, un element cheie al planului lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza, cel mai sângeros și distrugător din conflictul israeliano-palestinian care durează de generații.

Israelul: A fost un răspuns la „încălcarea flagrantă” a armistițiului



„În ultimele ore, IDF (armata israeliană) a început să lanseze atacuri ca răspuns la încălcarea flagrantă de către Hamas a acordului de încetare a focului ieri în zona Beit Hanoun”, a declarat un oficial militar israelian.

Oficialul a spus că militanții au ieșit dintr-un tunel de pe partea israeliană a „Liniei Galbene”, convenită în cadrul acordului de încetare a focului pentru a delimita zonele controlate de Israel și Hamas.

„Trecerea Liniei Galbene în apropierea trupelor IDF, în timp ce sunt înarmați, constituie o încălcare explicită a acordului de încetare a focului și demonstrează modul în care Hamas încalcă sistematic acordul de încetare a focului cu intenția de a leza trupele IDF”, a declarat oficialul.

Israelul a mutat unilateral linia galbenă mai adânc în Gaza, chiar dacă retragerea israeliană face parte din acordul de încetare a focului, iar Hamas a respins până acum cererile de depunere a armelor, prevăzute și ele în plan. Israelul a declarat că va fi nevoit să forțeze Hamas să se dezarmeze dacă nu o va face.

Oficialii americani au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Trump va anunța un plan de reconstrucție de miliarde de dolari pentru Gaza și va prezenta detalii despre planurile pentru o forță de stabilizare autorizată de ONU pentru enclava palestiniană, în cadrul reuniunii de la Washington.