Atacuri aeriene în valuri asupra Moscovei și altor regiuni, au fost închise aeroporturi din toată Rusia / Au fost luate la țintă și o rafinărie și o uzină chimică

Atac ucrainean asupra rafinăriei rusești NS-Oil, noaptea de 28 spre 29 octombrie 2025. Foto: Captură Telegram

Ucraina a lansat drone către Moscova pentru a treia noapte consecutivă și a atacat mai multe alte regiuni inamice, perturbând traficul aerian în întreaga țară și luând la țintă o fabrică din sudul Rusiei, au transmis miercuri dimineață autoritățile ruse, potrivit Reuters.

Unitățile rusești de apărare aeriană au distrus peste noapte un total de 100 de drone ucrainene, dintre care șase în regiunea Moscovei și 13 în regiunile limitrofe, a afirmat ministerul rus al apărării pe Telegram.

Dronele au venit în valuri, mai multe aeroporturi au fost închise

Noul asalt aerian vine în condițiile în care Kievul a continuat în ultimele luni atacurile cu drone de lungă distanță asupra Moscovei și a altor regiuni ruse, afirmând că scopul este de a lovi obiective militare și industriale, de a submina economia de război a Rusiei și de a le arăta rușilor că războiul nu este ceva departe de ei.

Atacurile asupra Moscovei au avut loc în mai multe valuri, a declarat pe Telegram primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin.

Autoritatea rusă de supraveghere a aviației, Rosaviatsiya, a declarat că trei dintre cele patru aeroporturi ale Moscovei și alte câteva din întreaga țară au fost închise temporar din motive de siguranță.

Atac asupra unei uzine chimice a Lukoil

În regiunea Ulyanovsk din Rusia, ucrainenii au atacat rafinăria NS-Oil din Novospasskoye. Canale rusești Telegram, au publicat fotografii și clipuri cu un incendiu de amploare la rafinărie.

Ucraina a lansat, de asemenea, mai multe drone care au vizat zona industrială Budyonnovsk din regiunea Stavropol din Rusia, spus guvernatorul regiunii, Vladimir Vladimirov.

Ministerul rus al Apărării a transmis că unitățile sale au doborât două drone deasupra acestei regiuni din sudul țării.

Atacul nu a provocat pagube „semnificative” și nu au existat victime, a susținut Vladimirov pe Telegram.

Potrivit presei ucrainene, inclusiv RBK-Ucraina, a fost atacată uzina chimică Stavrolen din zona Budyonnovsk, care face parte din grupul rus Lukoil.

Stavrolen este unul dintre principalii producători de polietilenă și polipropilenă din Rusia. Guvernatorul Stavropolului nu a dezvăluit ce anume a fost atacat în Budyonnovsk.

Imagini neconfirmate publicate pe rețele de socializare arată un incendiu ce s-ar fi declanșat acolo:

A major petrochemical facility in southern Russia is under drone attack.



The Stavrolen plant in Budyonnovsk, Stavropol Krai is one of Russia’s key producers of polyethylene, polypropylene, benzene, and other oil-based products.

📹 Exilenova+ pic.twitter.com/b309bxxPHU — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 28, 2025

De obicei, Rusia oferă detalii limitate despre efectele atacurilor ucrainene pe teritoriul său, cu excepția cazurilor în care sunt loviți civili sau infrastructura civilă.

În ultimele două nopți, unitățile rusești au distrus 35 de drone ucrainene deasupra regiunii Moscovei, a afirmat ministerul rus al apărării. Nu au fost raportate pagube.