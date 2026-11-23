Valul de incidente din ultimele două luni arată că Strâmtoarea Ormuz, ruta prin care trecea o cincime din petrolul lumii înainte de război, rămâne nesigură pentru navele comerciale.

Peste 30 de atacuri asupra navelor au fost semnalate în regiune numai în luna octombrie, pentru prima dată de la izbucnirea războiului dintre SUA și Iran, la sfârșitul lunii februarie, arată datele Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO), citate de CNN.

Până duminică, în luna noiembrie au fost raportate cel puțin 22 de noi incidente, a doua cea mai mare cifră de la începutul conflictului, conform aceleiași surse. Zona monitorizată acoperă Strâmtoarea Ormuz, Golful Persic și Golful Oman.

În acest weekend, trei petroliere care ieșeau din strâmtoare au fost lovite de proiectile vineri și sâmbătă, incidentele fiind puse probabil pe seama Iranului, potrivit companiei de gestionare a riscurilor maritime Marisks.

Compania avertizează că loviturile arată o „amenințare critică continuă” pentru transportul maritim comercial, în special pe „coridorul sudic” din apropierea coastelor Omanului, o rută contestată puternic de Teheran.

Bilanțul real ar putea fi însă mai mare, întrucât centrul afiliat Marinei Regale Britanice ia în calcul doar incidentele confirmate prin surse primare. „Se cunoaște existența unor incidente suplimentare, dar acestea nu pot fi verificate în mod independent”, a anunțat UKMTO în raportul său săptămânal publicat vineri.

Pe măsură ce atacurile din această rută strategică s-au înmulțit în ultimele luni, multe nave comerciale și-au oprit dispozitivele de urmărire pentru a evita să fie detectate. Într-un raport de la mijlocul lunii octombrie, instituția preciza că „se confruntă cu dificultăți în raportarea cu acuratețe a numărului real de atacuri, majoritatea navelor atacate refuzând să raporteze către UKMTO”.

De cealaltă parte, armata iraniană susține că în strâmtoare au loc incidente aproape zilnice, dar le atribuie mai degrabă minelor marine, nu atacurilor cu drone sau rachete.

Înainte de octombrie, în regiune erau raportate, în medie, aproximativ 10 incidente pe lună. Datele Organizației Maritime Internaționale indică, de asemenea, că octombrie a avut cel mai mare număr de atacuri confirmate din acest an.

Strâmtoarea Ormuz a devenit o zonă puternic disputată de la începutul conflictului, iar traficul comercial rămâne mult sub nivelul din 2025.

Iranul a încercat să oprească tranzitul ca reacție la atacurile americano-israeliene care au declanșat războiul. În replică, SUA au impus o blocadă asupra porturilor iraniene, în timp ce producătorii din Golf au găsit alte modalități pentru a-și continua livrările.

Experții spun că Teheranul își pierde influența asupra acestei căi navigabile și intensifică atacurile pentru a forța concesii din partea Washingtonului, în condițiile în care prețurile petrolului scad, iar veniturile interne ale Iranului sunt tot mai afectate.

De ce scade prețul petrolului

Agenția Internațională pentru Energie pune ieftinirea recentă a petrolului pe seama redresării exporturilor din Golf. Prețurile au scăzut și după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, care au mai domolit temerile privind o nouă acțiune militară americană în Orientul Mijlociu.

„Piețele par să pornească din ce în ce mai mult de la premisa că o revenire la un război pe scară largă este puțin probabilă și că aprovizionarea cu petrol se va redresa treptat”, a declarat pentru CNN Hamidreza Azizi, analist principal pentru Iran la grupul de reflecție International Crisis Group (ICG). „Dar această ipoteză s-ar putea schimba rapid dacă Iranul decide să intensifice confruntarea.”

Între timp, veniturile Iranului din petrol scad drastic pentru că blocada americană împiedică livrările către piețele mondiale, arată serviciul de monitorizare maritimă Kpler.

„Cantitatea de petrol iranian aflată pe mare în afara zonei de blocadă (a SUA) a ajuns la zero, ultimele încărcături fiind descărcate în China la începutul acestei luni. În consecință, veniturile Iranului din petrol ar putea scădea la zero până la jumătatea lunii decembrie”, a raportat Kpler la sfârșitul lunii octombrie.

Trump: „Nu este nevoie de un acord”

Președintele american Donald Trump a declarat luna aceasta că SUA nu „au nevoie de un acord” cu Iranul și i-a cerut vicepreședintelui JD Vance să-și îndrepte atenția în altă parte.

„Nu avem nevoie de un acord cu Iranul. Acele vremuri au trecut de mult!”, a scris Trump pe platforma Truth Social. „Avem banii lor, sute de miliarde de dolari, și avem strâmtoarea lor!” Ulterior, liderul de la Casa Albă a avertizat că nu va ezita să reia atacurile militare în Iran, dacă va fi necesar.