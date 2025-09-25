Atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, un „act de tiranie”, spune președintele Columbiei / „De ce să lansezi o rachetă dacă poți pur și simplu opri barca?”

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, califică atacurile aeriene ale SUA asupra unor ambarcațiuni suspectate că transporta droguri în Marea Caraibilor drept un „act de tiranie” și solicită urmărirea penală a oficialilor americani în cazul în care anchetele vor dovedi că în atacuri au fost uciși cetățeni columbieni, potrivit BBC.

Președintele Donald Trump a prezentat atacurile, care ar fi ucis 17 persoane de la începutul lunii, ca fiind necesare pentru a opri fluxul de fentanil și alte narcotice ilegale în SUA. Experții juridici și legislatorii au pus însă sub semnul întrebării dacă acestea încalcă legile internaționale privind drepturile omului.

„De ce să lansezi o rachetă dacă poți pur și simplu opri barca și aresta echipajul?”, a declarat Gustavo Petro, într-un interviu acordat miercuri pentru BBC. „Asta se numește crimă”, a adăugat el. De asemenea, președintele Columbiei a spus că ar trebui să existe „zero decese” în oprirea ambarcațiunilor rapide suspectate de trafic de droguri

„Avem o lungă istorie de colaborare cu agențiile americane și alte agenții în ceea ce privește confiscarea drogurilor pe mare”, a spus el. „Nimeni nu a murit până acum. Nu este nevoie să omorâm pe nimeni”, a completat Petro.

El a adăugat că principiul proporționalității forței este încălcat „dacă se folosește ceva mai mult decât un pistol”.

Potrivit administrației Trump, atacurile din apele internaționale s-au concentrat în principal asupra Venezuelei, vecina Columbiei, dar SUA au furnizat puține detalii despre ținte și persoanele ucise, iar rapoartele sale potrivit cărora membri ai bandei Tren de Aragua se aflau pe prima barcă atacată sunt contestate.

Legiuitorii democrați din Washington au cerut răspunsuri de la Casa Albă cu privire la legalitatea atacurilor, pe care experții Națiunilor Unite le-au descris ca fiind execuții extrajudiciare.

Întrebată despre comentariile lui Petro, Casa Albă a declarat că Trump este „pregătit să folosească toate mijloacele de care dispune America pentru a opri inundarea țării noastre cu droguri și pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”.

Țările sud-americane precum a sa nu se vor „înclina în fața regelui”.

În interviul BBC realizat la New York, unde demnitari din întreaga lume s-au reunit pentru o reuniune anuală de înalt nivel a Organizației Națiunilor Unite, Petro a acuzat, de asemenea, administrația Trump că îi umilește poporul și a afirmat că țările sud-americane precum a sa nu se vor „înclina în fața regelui”.

După revenirea la putere în ianuarie, Trump și-a înăsprit discursul, precum și politicile comerciale, față de întreaga Americă Latină, începând o amplă campanie de deportare a persoanelor care, potrivit lui, au trecut ilegal granița sudică a Statelor Unite.

De asemenea, Donald Trump a desemnat mai multe organizații de trafic de droguri și grupuri criminale din Mexic și din alte părți ale Americii Latine ca organizații teroriste.

Pe lângă Tren de Aragua, Trump a luat în vizor și Cartelul Soarelui, un grup despre care SUA susține că este condus de liderul venezuelean Nicolás Maduro și de alți înalți oficiali venezueleni, unii dintre ei provenind din armata sau serviciile de informații ale țării.

Armata SUA a luat măsuri pentru a-și consolida forțele în sudul Caraibelor în ultimele două luni, inclusiv prin desfășurarea de nave militare suplimentare și mii de pușcași marini și marinari americani.

Petro s-a certat în repetate rânduri cu omologul său american. Presat să răspundă dacă riscă acum să izoleze și mai mult țara sa, Petro a spus că Trump este cel care izolează Statele Unite cu politica sa externă. „Trump m-a insultat deja în timpul campaniei prezidențiale, m-a numit terorist”, a spus el.