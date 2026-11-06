Atentat jihadist dejucat în Suedia. Suspectul intenționa să atace elevii unui liceu

Un bărbat de 19 ani a fost inculpat în Suedia pentru plănuirea unui atentat într-un liceu din sudul ţării în numele grupării Statul Islamic, folosind un cuţit, a anunţat vineri Parchetul, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Tânărul, urmărit penal şi pentru „apartenenţă la o organizaţie teroristă” şi „incitare publică la terorism”, intenţiona să rănească sau să ucidă persoane în liceul oraşului Halmstad, între 1 martie şi 13 aprilie, potrivit unui comunicat.

Inculpatul, a cărui naţionalitate nu a fost comunicată, a fost arestat în aprilie. AFP nu a fost în măsură să verifice dacă tânărul a fost elev al unităţii de învăţământ.

„Pentru a putea urmări o persoană pentru pregătirea unui act terorist, trebuie să fiu în măsură să dovedesc atât că acest act ar fi putut avea grave consecinţe pentru Suedia, cât şi că autorul său avea o intenţie teroristă directă”, a declarat procurorul Henrik Olin, citat în comunicat. „Estimez că aceste două elemente sunt reunite în această afacere”, a adăugat el.

Procesul urmează să înceapă pe 19 noiembrie şi să dureze patru zile.

Serviciile de securitate suedeze (Sapo), care au efectuat ancheta preliminară, au declarat că acuzatul „a consultat şi difuzat online propagandă islamistă violentă, a declarat că este gata să depună jurământ de credinţă faţă de SI şi a încurajat alte persoane să difuzeze mesaje ale organizaţiei teroriste”.

Potrivit şefului de operaţiuni Fredrik Hallstrom, această afacere este „un exemplu revelator al naturii ameninţării teroriste care planează asupra Suediei şi a realităţii în care copiii şi tinerii în special riscă să fie antrenaţi”.

Ameninţarea teroristă şi-a schimbat natura în ultimii ani, a mai explicat el, observând că capacitatea organizaţiilor de a organiza şi comite atentate împotriva ţărilor europene s-a diminuat.

„Principala ameninţare cu atentate provine acum din partea unor indivizi care acţionează singuri împotriva unor ţinte uşor accesibile, utilizând mijloace rudimentare, precum arme albe”, a precizat el.