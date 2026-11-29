Ninsoarea, poleiul și viscolul pun la încercare șoferii în aceste zile. Iar poleiul este cel mai mare pericol pentru cei aflați la volan, a atras atenția Titi Aur.

Poleiul sau „gheața neagră” se formează pe drumul umed și mulți conducători auto riscă să nu observe pericolul pentru că suprafața poate deveni alunecoasă foarte rapid, a explicat pentru TVR Titi Aur, fost pilot de raliu și expert în conducere defensivă.

„Cel mai periculos este atunci când ne surprinde aderența foarte scăzută. Și aici mă refer acum direct la gheața neagră, cunoscută sub numele de polei”, a declarat expertul.

„Asfaltul negru, umed, se transformă în gheață. Deci brusc trece de la aderență relativ bună, pentru că asfaltul umed are totuși aderență. Și când intri pe gheața neagră este cel mai periculos”, a avertizat Titi Aur.

Șoferii trebuie să își pregătească temeinic mașinile înainte de a pleca la drum, a punctat el. „Anvelope de iarnă, presiunea corect făcută, suspensie bună care contribuie foarte mult la aderență”, a spus Titi Aur.

Îl plus, el a recomandat un comportament preventiv și anticipativ, adaptat permanent la condițiile de drum.

Sistemele electronice de asistență și tracțiunea integrală ale mașinilor moderne nu pot anula legile fizicii, a subliniat Titi Aur, atrăgând atenția asupra falsei senzații de siguranță care îi împinge pe șoferi să crească viteza.

El a atras atenția că iarna sunt mai în pericol și pietonii deoarece distanța de frânare crește, fiind aderanță mai redusă. Riscul este mare și din cauza faptului că este mai puțină lumină în sezonul rece.

„La ora 5 deja este întuneric, în perioada în care se circulă mult, când copiii de la școală se întorc, lumea de la serviciu, e aglomerat, dar este noapte”, a explicat el.

Temperaturile scăzute favorizează apariția poleiului pe partea carosabilă, în special în zonele umbrite, pe poduri, pasaje și în apropierea cursurilor de apă, au atras atenția și reprezentații DRDP Craiova.

Avertismentul vine după ce meteorologii au emis o atenționare cod galben de vreme deosebit de grece și nopți geroase, valabilă pentru cea mai mare parte a țării, care va fi valabilă până miercuri dimineață, la ora 10.

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