Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Germania. Zboruri anulate din cauza condiţiilor meteo

Mai multe curse aeriene care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg (BER) au fost anulate din cauza condițiilor meteo extreme, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), care a emis o alertă pentru cetățenii români aflați în tranzit sâmbătă.

Perturbările în traficul aerian au început în regiunea Berlinului și în estul Germaniei încă de joi seara, când fenomenul de „gheață neagră” a provocat primele întârzieri majore, situația continuând pe parcursul zilei de vineri.

Înainte de a pleca spre aeroport, MAE le sugerează pasagerilor să verifice starea zborurilor și să consulte informațiile actualizate pe pagina ber.berlin-airport.de.

De asemenea, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berlin: +49 302 123 9555, +49 302 123 9514, +49 302 123 9516, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Românii care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +49 160 157 9938.

MAE recomandă consultarea paginii de internet https://berlin.mae.ro/ şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, cu informaţii şi sfaturi de călătorie.