Atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Spania

O grevă generală, care va dura 24 de ore, în intervalul 00:00-24:00, este anunțată în Spania pentru ziua de miercuri, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Sursa citată a emis o atenționare de călătorie în acest sens, atrăgând atenția că sunt posibile perturbări ale transportului public și feroviar, transportului aerian și serviciilor aeroportuare, precum și ale altor servicii publice și private.



De asemenea, MAE a recomandat cetățenilor români să evite zonele în care au loc manifestații, să își planifice din timp deplasările, să verifice situația curselor și a serviciilor de transport, prin consultarea paginilor oficiale ale operatorilor, și să urmărească în permanență informațiile comunicate de autoritățile spaniole și companiile de transport.



Pentru informații actualizate privind circulația trenurilor, cetățenii români pot consulta paginile oficiale ale operatorului feroviar Renfe și administratorului infrastructurii feroviare Adif.

Pentru transportul aerian, se recomandă verificarea situației zborurilor direct pe paginile oficiale ale companiilor aeriene și ale aeroporturilor de plecare sau destinație, inclusiv prin intermediul operatorului aeroportuar Aena.



MAE a mai transmis că cetățenii români pot cere asistență consulară la următoarele numere de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: +34 685 440 149; +34 685 440 159; +34 685 440 166; +34 685 440 153, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.



Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență, în funcție de circumscripția consulară:

– Consulatul General al României la Madrid: +34 669.362.202

– Consulatul General al României la Barcelona: +34 661.547.853

– Consulatul General al României la Sevilla: +34 648.212.169

– Consulatul General al României la Bilbao: +34 608.956.278

– Consulatul General al României la Valencia: +34 677.842.467

– Consulatul României la Ciudad Real: +34 609.513.790

– Consulatul României la Zaragoza: +34 663.814.474

– Consulatul României la Almeria: +34 682.733.408



MAE reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.