„Atenționare importantă” a autorităților, pentru intervalul în care România se află sub alerte severe de ninsori și viscol

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) le recomandă oamenilor să evite orice deplasare care nu este absolut necesară în intervalul avertizărilor meteorologice cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol, care intră în vigoare începând cu ora 20.00.

Autoritățile avertizează că rafalele puternice de vânt pot viscoli și troieni rapid zăpada, transformând drumurile practicabile în drumuri impracticabile în doar câteva secunde.

„Atenționare importantă. Evitați orice deplasare care nu este absolut necesară. Rafalele puternice de vânt prognozate pot viscoli și troieni rapid zăpada depusă, transformând drumurile practicabile în drumuri impracticabile în doar câteva secunde”, a transmis DSU.

DSU avertizează că „viscolul reduce dramatic vizibilitatea”, iar temperaturile scăzute „cresc riscul de hipotermie, degerături, accidente rutiere și blocaje în trafic”.

Persoanele vârstnice, copiii și cele cu afecțiuni medicale sunt considerate cele mai vulnerabile.

Recomandările autorităților

Pentru situațiile în care deplasarea este urgentă și nu poate fi amânată, DSU recomandă:

informarea constantă asupra stării drumurilor;



echiparea corespunzătoare a autovehiculului pentru condiții de iarnă;



asigurarea unui nivel ridicat de carburant;



dotarea mașinii cu lopată, racletă, pătură, apă, alimente și lanternă;



utilizarea doar a drumurilor principale;



anunțarea apropiaților cu privire la traseu și ora estimată de sosire.



„Recomandarea principală: RĂMÂNEȚI ACASĂ”, subliniază autoritățile.

Ce măsuri au fost luate

DSU precizează că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost activate grupele operative în județele aflate sub cod portocaliu, iar autoritățile pot decide închiderea preventivă a unor sectoare de drum, dacă riscul de blocaj este ridicat.

De asemenea, în zonele afectate pot fi transmise mesaje RO-ALERT, iar forțe din județele neafectate pot fi trimise în sprijin.

Autoritățile locale sunt atenționate să acorde o atenție specială persoanelor vulnerabile, inclusiv pacienților dializați și gravidelor aflate aproape de termen. Serviciile de ambulanță vor limita transferurile interclinice la cele strict urgente.

„Dacă nu este absolut necesar, NU plecați la drum în timpul Codului Portocaliu. Este mai ușor să prevenim o situație de risc decât să intervenim pentru salvarea persoanelor rămase înzăpezite în viscol”, mai precizează DSU.

Cod portocaliu de viscol și ninsori în București și 12 județe

Începând de marți, ora 20.00, intră în vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și 12 județe, unde se va depune un strat de zăpadă de până la 50 de centimetri.

În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60….85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Sunt vizate de această avertizare meteo Capitala și 12 județe: Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. Alerta expiră miercuri, la ora 12, conform ANM.