Laszlo Tokes estimează că „80% dintre alegătorii maghiari din România îl vor susține” pe Viktor Orban. „Suntem foarte îngrijorați”

Laszlo Tokes si Viktor Orban, în marja unui eveniment desfășurat la Timișoara în decembrie 2019, la 30 de ani de la Revoluția Română. Credit: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc în 12 aprilie, iar Reuters a scris miercuri că principalul partid de opoziție, Tisza, își menține avantajul în sondaje. Președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, Laszlo Tokes, a comentat situația, pe care a descris-o drept îngrijorătoare, și a transmis un mesaj de susținere pentru premierul Viktor Orban.

În cadrul unor declarații făcute pentru Agerpres, Laszlo Tokes a spus că este îngrijorat „de ceea ce se întâmplă în Ungaria”, unde Tisza, partidul lui Peter Magyar, este creditat cu prima șansă într-un sondaj publicat astăzi de site-ul de știri 24.hu, potrivit Reuters.

„Suntem foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Ungaria. Aripa nou crescută, întrupată prin Peter Magyar, duce în eroare tot publicul și pe votanții maghiari din Ungaria. Pentru mine, prioritatea și criteriul principal este interesul național, care dintre pretendenții la alegeri reprezintă mai mult interesul național. Astfel de tendințe se află și în România de azi, interesul național, suveranitatea membrilor țărilor EU, față de tendințele imperiale ale Uniunii Europene”, a spus președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania.

El a spus că „ține cu Viktor Orban”, pe care l-a descris drept „eroul schimbărilor de regim de după ’89”.

„El și partidul FIDESZ ar merita să câștige alegerile, că au dovedit că sunt în stare să conducă țara, să dirijeze schimbarea de regim și este îngrijorător că aceste merite nu sunt apreciate de mulți dintre alegătorii maghiari. În tot cazul, maghiarii din țările vecine apreciază aceste merite și cred că 80% dintre alegătorii maghiari din România îl vor susține pe domnul Viktor Orban și partidul condus de el”, a conchis Laszlo Tokes.

Fidesz, condus de Tisza în sondaje

Reuters a citat miercuri un sondaj realizat de 21 Kutatokozpont, care a fost făcut în perioada 2-6 martie și a fost transmis miercuri de site-ul de știri 24.hu. Conform cercetării, Tisza are un scor cu 14% mai mare decât Fidesz în rândul alegătorilor deciși (53% față de 39%).

La nivelul tuturor votanților, sondajul plasează Tisza, condus de Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului devenit între timp critic al regimului Viktor Orban, la un scor de 38%. Partidul premierului are un scor de 30%.

Potrivit sondajului, Tisza ar obține 115 dintre cele 199 de mandate din parlamentul Ungariei, în timp ce Fidesz ar obține 78. În această proiecție mai trece pragul electoral de 5% doar partidul Mi Hazank.