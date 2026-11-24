Vânt și temperaturi mai scăzute în Capitală, prognozate de meteorologi pentru marți și miercuri dimineață.

Vremea va fi rece pentru această perioadă în București. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei (rafale de 50…60 km/h), apoi va sufla slab și moderat.

Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minima, miercuri dimineață, va fi de -3…-2 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre -5 grade.

În intervalul 24 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20 pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, conform ANM.

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