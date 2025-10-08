Aterizările de dimineață, normale pe aeroportul Otopeni. Primele avioane au decolat la timp

În ciuda vremii grele, ploaie și vânt, cursele interne și internaționale din noapte de marți spre miercuri au fost, aproape toate, în termen, arată o trecere în revistă a situației curente de pe principalul aeroport din România.

Codul roșu de vreme rea a intrat în vigoare marți seara în sud estul României. Școlile din mai multe județe, inclusiv București și Ilfov, s-au închis pentru miercuri.



Dar avioanele au zburat normal marți noapte și miercuri dimineață, arată situația de la Otopeni, de până miercuri, în primele ore ale dimineții.

Două curse au venit de la Cluj, câte una de la Iași și Suceava, două de la Chișinău, toate la timp, între 6 și 7 dimineața. Noaptea ajunseseră, de asemenea, fără probleme, mai multe curse, venind, printre alte aeroporturi de origine, de la Londra și Varșovia.

Plecările sunt și ele, până la această oră, în segmentele orare stabilite. Cursele interne, printre care și Cluj, au decolat la timp, ca și Amsterdam, Atena, Alicante, Eindhoven și celelalte destinații.