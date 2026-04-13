„Ați făcut-o din nou”. Momentul istoric cu care Ursula von der Leyen compară înfrângerea lui Viktor Orbán

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria și l-a descris drept „o victorie a libertăților fundamentale”, după cursa electorală care a culminat cu înfrângerea lui Viktor Orbán și a partidului Fidesz după 16 ani petrecuți la putere.

Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, au suferit o înfrângere zdrobitoare duminică în fața formațiunii de opoziție Tisza, care este condusă de Péter Magyar, un fost apropiat al guvernului.

În cadrul unor declarații de presă făcute luni, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene a comparat înfrângerea premierului Viktor Orbán cu Revoluția anticomunistă care a avut loc în Ungaria în 1956, potrivit Reuters.

„Vreau să îi spun poporului maghiar, ați făcut-o din nou”, a afirmat Ursula von der Leyen.

„Din nou, împotriva tuturor așteptărilor, așa cum ați făcut în 1956, când v-ați ridicat cu curaj, așa cum ați făcut în 1989, când ați fost primii care au tăiat sârma ghimpată care diviza continentul nostru”, a continuat președinta Executivului comunitar.

Statul fusese capturat aproape în totalitate, spun analiștii

Viktor Orbán și Fidesz au condus Ungaria timp de aproape 16 ani, capturând aproape în totalitate statul maghiar, potrivit analiștilor.

Orbán a preluat nu doar instituțiile-cheie, ci și universitățile, presa publică și, prin aliații săi, mare parte din presa privată, în vreme ce a modificat sistemul electoral pentru a avantaja cel mai mare partid – Fidesz.

Totuși, economia a stagnat, inflația a crescut, investițiile noi nu au mai venit, proiectele finanțate de UE s-au oprit, iar parte din fondurile europene au fost înghețate de UE până la îndeplinirea obiectivelor-cheie privind statul de drept, după cum explica pentru HotNews Gyorki Folk, jurnalist al publicației maghiare HVG, înainte de alegeri.