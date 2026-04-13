Un rezultat dramatic la Budapesta, cu efecte și la Moscova, Bruxelles și Washington. Ce-l așteaptă pe Péter Magyar în fruntea Ungariei și ce înseamnă înfrângerea lui Viktor Orbán

Peter Magyar, după victoria la alegerile parlamentare din Ungaria, în fața susținătorilor săi Foto: Profimedia

Sfârșitul mandatului lui Orbán, după 16 ani la putere, poate avea implicații semnificative nu numai pentru Ungaria, ci și pentru Uniunea Europeană, Ucraina și nu numai. Dar misiunea viitorului premier nu va fi simplă.

Liderul naționalist al Ungariei, Viktor Orbán, a suferit duminică seară o înfrângere majoră în fața partidului de opoziție Tisza, în ceea ce ar putea reprezenta o lovitură pentru aliații săi din Rusia și pentru administrația președintelui american Donald Trump, dar o gură de oxigen pentru UE.

Proiecțiile oficiale bazate pe numărătoarea a peste 98% din voturi au arătat că partidul de centru-dreapta, pro-UE, Tisza, condus de Péter Magyar, a câștigat 138 de mandate.

Adică o majoritate crucială de două treimi, în parlamentul de 199 de membri, devansând partidul Fidesz al lui Orbán, care a adunat 55 de mandate.

Scorul oferă Tisza posibilitatea de a controla statul exact în măsura în care Fidesz a făcut-o până acum.

În parlament a mai intrat partidul de extremă-dreapta Patria Noastră (Mi Hazánk) cu 6 mandate.

Susținători ai lui Peter Magyar, adunați în locul în care a fost montată scena pentru anunțarea rezultatelor la alegerile de duminică, vizavi de clădirea Parlamentului din Budapesta Foto: Profimedia

„Rezultatul alegerilor este dureros pentru noi, dar clar”, a admis Orbán, după scrutinul care a atins o prezență record de cel puțin 77,8%.

Orbán a fost multă vreme un model de succes al naționaliștilor conservatori.

Însă mulți maghiari au început să fie tot mai nemulțumiți de el, pe fondul stagnării economiei, în contextul creșterii costului de trai și al acuzațiilor de corupție la adresa guvernului.

La Budapesta, un fief anti-Orbán, bucuria a fost clară. Mulțimea a strigat „S-a terminat!” și „Rușilor, plecați acasă!”, o aluzie la prietenia guvernului actual cu Rusia lui Vladimir Putin și la prezența agenților GRU în capitala Ungariei.

Ce urmează?

Rezultatele, care confirmă sfârșitul mandatului lui Orbán, după 16 ani la putere, pot avea implicații semnificative cu mult în afara granițelor Ungariei.

Politica Ungariei în UE se va schimba

Victoria lui Magyar poate însemna sfârșitul rolului antagonist al Ungariei în cadrul UE, deschizând posibil calea pentru deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, până acum blocat de Orbán, scrie Reuters.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a jubilat de altfel după rezultate, la fel și președintele Franței Emmanuel Macron.

Magyar a anunțat în noaptea alegerilor că Ungaria va fi un aliat puternic în UE și NATO și că primele vizite externe vor avea loc la Varșovia, Viena și apoi Bruxelles.

El a anunțat de asemenea revitalizarea și extinderea formatului Visegrad (V4 – Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia).

„În domeniul afacerilor externe și al UE, noul guvern maghiar s-ar bucura de o autonomie extinsă. Și ar putea adera la Parchetul European, care reprezintă o forță motrice centrală pentru Tisza, și ar putea renunța cu adevărat la politica de blocaj și veto care a caracterizat mandatul prim-ministrului Orbán”, a explicat într-un interviu pentru publicul HotNews înainte de alegeri Daniel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană.

Va reprezenta însă Magyar o ruptură totală cu politica lui Orban? „Ei bine, acest lucru nu este evident”, a spus pentru HotNews, tot înainte de alegeri, Zsolt Enyedi, profesor de științe politice la Universitatea Central Europeană din Viena.

Enyedi a observat că Magyar, un fost membru al Fidesz și un conservator, ar putea încerca să fie prudent și să nu schimbe radical cursul.

„Cred că va încerca să găsească un fel de echilibru. Vor fi unele chestiuni în care se va opune Bruxelles-ului, dar va fi o schimbare. Nu va fi cineva care va lua UE ostatică cu drepturile de veto“. Va încerca să încheie acorduri și să coopereze”, a spus profesorul.

Putin rămâne fără aliat

Victoria opoziției maghiare va mai avea un efect, posibil important: plecarea lui Orbán îl va priva pe președintele rus Vladimir Putin de principalul său aliat din UE.

Guvernul Orbán a păstrat relații prietenești cu Rusia lui Vladimir Putin, în ciuda războiului declanșat de Moscova în Ucraina.

În ultimele săptămâni, presa a dezvăluit și cât de departe mergea această prietenie.

Potrivit convorbirilor dintre Budapesta și Moscova scurse în presă, oficialii maghiari au făcut eforturi pentru blocarea sau anularea unora dintre sancțiunile europene impuse Rusiei și au transmis Kremlinului informații sensibile chiar din interiorul reuniunilor UE.

Într-o discuție obținută de Bloomberg, Viktor Orbán îi spunea lui Vladimir Putin că poate fi „șoricelul” care ajută „leul” rus.

La un miting înainte de scrutin, Magyar i-a salutat ironic pe jurnaliștii ruși prezenți la Budapesta. Mulțimea a fost mai directă, strigând: „Rușilor, plecați acasă!”.

Sloganul s-a viralizat rapid. Nu doar că maghiarii l-au tot scandat în noaptea alegerilor, dar premierul polonez Donald Tusk însuși l-a folosit, într-un mesaj de felicitare pentru Magyar.

Dreapta radicală își va căuta alt model

Înlăturarea premierului poate de asemenea provoca un posibil șoc în cercurile de dreapta occidentale, inclusiv la Casa Albă.

Donald Trump l-a susținut în mod deschis pe Viktor Orbán și i-a trimis la Budapesta pe Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, care a ajuns chiar în ultima săptămână de campanie.

Vance, care l-a susținut intens pe Orbán și chiar a acuzat UE de interferență în scrutinul maghiar, a devenit acum, după înfrângerea Fidesz, ținta glumelor făcute de criticii săi pe rețelele sociale.

Democratul american Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, a declarat că rezultatele alegerilor din Ungaria nu sunt de bun augur pentru administrația Trump.

„Autoritarul de extremă dreapta Viktor Orbán a pierdut alegerile”, a scris el pe rețelele sociale. „Apoi, în noiembrie, vor urma lingăii lui Trump și extremiștii MAGA din Congres. Vine iarna”, a adăugat el.

În discuția cu Hotnews, Hegedüs a spus că o înfrângere a premierului va declanșa un fel de regândire strategică atât în rândul extremei drepte europene, cât și, potențial, al celei transatlantice.

Motivul ține de importanța pe care Orbán a avut-o pentru lumea conservatorilor, inclusiv pentru cei din MAGA.

„Cheia atractivității sale a fost faptul că a construit un model funcțional prin care forțele de dreapta radicală iliberale pot ajunge la putere, creând un teren de joc politic inegal, care le oferă strategic avantaje pentru a păstra puterea pe termen lung.

Și dacă se dovedește că această cale către putere nu este neapărat durabilă, atunci, evident, oamenii din extrema dreaptă europeană și transatlantică vor căuta noi modele, noi alternative care să fie operaționale și să dea rezultate în prezent”, a spus Hegedüs.

Alegerile din Ungaria au mai dovedit ceva, potrivit analiștilor, și anume faptul că în cele mai multe cazuri, și în mod evident aici, susținerea administrației Trump nu are aproape nicio însemnătate pentru alegători.

Magyar și Orbán: asemănări și deosebiri

Cât de diferiți sunt Magyar și Orbán? Unii analiști au subliniat că Magyar este la rândul lui un conservator, nu un liberal-democrat, că a fost parte a Fidesz, și că în unele privințe ar putea împărtăși pozițiile actualului premier.

În campanie, Magyar s-a angajat în mod evident să restabilească orientarea Ungariei către Occident și să pună capăt dependenței țării de energia rusă până în 2035, dar a spus de asemenea că va urmări „relații pragmatice” cu Moscova, scrie Reuters.

El a fost prudent, dorind să nu-i sperie pe alegătorii mai conservatori.

Spre deosebire de Orbán, el nu respinge în principiu dreptul Ucrainei de a adera la UE într-o zi, dar programul Tisza nu susține aderarea rapidă a Kievului.

„Tisza și Péter Magyar nu sunt în niciun caz forțe politice pro-ucrainene”, a observat Hegedüs.

Apoi, la fel ca Fidesz, Tisza se opune cotelor UE pentru primirea migranților și ar menține, de asemenea, gardul de frontieră construit sub Orbán pentru a ține la distanță migranții ilegali.

Stabilizarea economiei

În Ungaria, Magyar va avea sarcina de a stabiliza economia și finanțele publice – o misiune esențială. Și nu va putea obține rezultate ușoare sau succese rapide.

Economia maghiară a stagnat în ultimii ani, iar costul de trai a crescut substanțial – acestea fiind, de altfel, motive majore pentru înfrângerea lui Orbán.

Analiștii au avertizat de altfel că pe termen scurt și mediu, popularitatea unui guvern Tisza ar putea să aibă de suferit.

Una dintre prioritățile lui Magyar va fi deblocarea fondurilor UE pentru Ungaria, pe care Bruxelles-ul le-a suspendat din cauza erodării statului de drept.

Banii ar putea fi importanți, în contextul problemelor economice cu care se confruntă țara.

Demontarea sistemului Fidesz

Una dintre misiunile majore ale Tisza va fi demontarea sistemului Fidesz, care în anii petrecuți la putere și-a plantat oameni fideli în toate instituțiile cheie ale statului.

După alegeri, Magyar a promis că va reinstitui sistemul democratic în Ungaria. „Instituțiile noastre au fost capturate în ultimii 16 ani”, a spus el.

Despre ce este vorba?

„Toate pozițiile importante, de la președinte la procuror, la Curtea Constituțională și la așa-numitul consiliu bugetar, totul este în mâinile Fidesz. De asemenea, conducerile universităților, totul, absolut totul. Și multe dintre aceste funcții sunt pe o perioadă de opt, zece, 12 ani, așa că nu se pot schimba ușor”, a explicat în discuția cu HotNews profesorul Enyedi.

Duminică seară, Magyar a transmis deja un mesaj important pe această temă.

El l-a îndemnat pe președintele țării, Tamás Sulyok, un politician din partidul Fidesz, să îi acorde mandatul de a forma viitorul guvern cât mai curând posibil și apoi să demisioneze din funcție.

Magyar a continuat solicitând demisia mai multor șefi ai altor instituții controlate de partid.

Tisza ar putea să rezolve această problemă mulțumită majorității constituționale, care îi va permite inclusiv să modifice constituția.

În discuția cu Hotnews, analistul Daniel Hegedüs a speculat că Magyar poate avea o altă pârghie importantă pentru a-și asigura controlul: încurajarea trădării politice.

„Cel mai probabil, o vor face într-un mod în care vor oferi un fel de imunitate în schimbul schimbării loialităților politice pentru persoanele aflate în poziții cruciale, în special în cadrul Parchetului, dar și în alte instituții”, a spus el.

„Și dacă această strategie va avea succes, atunci, evident, ar putea fi o amenințare existențială la adresa capturării statului pe care Fidesz a construit-o”, a adăugat analistul.

Lupta anticorupție

În fața susținătorilor săi din Budapesta, duminică, Magyar a mai promis să intensifice lupta împotriva fraudei și corupției și să tragă la răspundere guvernul în exercițiu pentru acțiunile sale din ultimii 16 ani.

Magyar a promis că guvernul Tisza va restabili sistemul de control și echilibru și se va alătura Parchetului European ca parte centrală a luptei noului guvern împotriva corupției pe care a asociat-o cu epoca Orbán.

De asemenea, viitorul premier l-a îndemnat pe Orbán să se abțină de la adoptarea oricăror măsuri care ar limita marja de manevră a viitorului guvern.

De la membru Fidesz la politician redutabil în doi ani: necunoscutele lui Magyar

Cu toată nemulțumirea acumulată de unguri față de guvernul Fidesz, victoria lui Magyar rămâne totuși o performanță remarcabilă.

Până în 2024, politicianul, membru al unei familii de conservatori influenți, era membru al Fidesz, căsătorit cu fost ministră a Justiției, prieten cu unii dintre apropiații premierului.

A ieșit din Fidesz, a denunțat întregul sistem și a construit un partid de succes – Tisza – în foarte puțin timp, capitalizând de pe urma nemulțumirii față de guvern, dar folosindu-și în același timp abilitățile de organizator și de comunicator.

Discuțiile cu cei care îl cunosc pe Magyar oscilează adesea între admirație și antipatie, scrie The Guardian.

Mulți laudă mișcarea impresionantă pe care a creat-o și disciplina de care a dat dovadă, ținând până la șase discursuri pe zi, dar îl descriu în același timp ca pe o persoană irascibilă, cu un stil care poate fi uneori dur.

Alții îl consideră persoana potrivită pentru importanța momentului.

În ciuda celor peste doi ani de campanie și a unui manifest electoral de 240 de pagini, detaliile privind următoarele mutări ale lui Magyar pot rămâne vagi.

„Este în mare parte un personaj necunoscut. Nu știm prea multe despre el”, a declarat pentru cotidianul britanic Gábor Győri de la Policy Solutions, un institut de cercetare politică cu sediul la Budapesta.