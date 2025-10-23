ATMOCE și E.ON Energie Romania propun un model de cooperare pentru independența energetică a consumatorilor din România

ATMOCE, companie globală de tehnologie energetică, își consolidează prezența pe piața locală printr-un parteneriat strategic cu E.ON și prin participarea, alături de acesta, la târgul nZEB Expo 2025, care are loc între 24–26 octombrie, la Cluj-Napoca. Vizitatorii standului E.ON vor putea descoperi cele mai noi soluții Atmoce pentru producerea și stocarea energiei solare, adaptate nevoilor gospodăriilor și companiilor.

„Ne bucurăm să fim prezenți la nZEB alături de E.ON, un partener cu viziune și experiență solidă în sprijinirea tranziției energetice. Împreună aducem tehnologii sigure și accesibile, capabile să transforme modul în care oamenii își gestionează energia”, a declarat Bob Tao, CEO ATMOCE pentru Europa de Est.

Tehnologie sigură, eficientă și compatibilă cu orice sistem

Atmoce lansează în România singura baterie trifazată AC cu tensiune extra-redusă (<30Vdc) disponibilă pe piață – o soluție sigură la atingere, fără risc de electrocutare, cu până la 15 ani durată de viață și 10.000 de cicluri de funcționare. Bateria M-ELV este compatibilă cu orice invertor existent, fără a necesita achiziționarea unui alt echipament. Funcționează atât pe monofazat, cât și pe trifazat, oferind flexibilitate totală pentru extinderea oricărui sistem fotovoltaic.

Portofoliul include și microinvertoarele MI-series, cu o eficiență de 97,4% și garanție de 25 de ani, precum și soluțiile M-Combiner și M-Backup, care asigură monitorizarea consumului și continuitatea alimentării în mai puțin de 10 milisecunde în caz de întrerupere. Prin aplicația ATMOZEN, utilizatorii pot controla producția și consumul de energie direct de pe telefon, maximizând eficiența și autonomia energetică.

Aliniere cu obiectivele RePowerEU

Soluțiile Atmoce sunt dezvoltate în conformitate cu obiectivele RePowerEU ale Uniunii Europene, în special subprogramele i4a, i4b și i7, care vizează sprijinirea gospodăriilor și modernizarea clădirilor existente cu tehnologii curate

Prin inovație, siguranță și interoperabilitate, ATMOCE și E.ON aduc pe piața românească un model de cooperare care contribuie la independența energetică a consumatorilor, la creșterea eficienței energetice și la accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Articol susținut de ATMOCE